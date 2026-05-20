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सूर्यवंशी का बनेगा ‘वैभव’ घर, करोड़ों छापने के बाद पुश्तैनी मकान से बंगला बनाने की तैयारी, पड़ोसियों में हलचल

Vaibhav Sooryavanshi house: वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. करोड़ों रुपए छापने के बाद वैभव सूर्यवंशी अपने मकान को अब और बेहतर बनाना चाहते हैं, जिसके लिए उनके घर काम भी चालू हो गया है.

By: Satyam Sengar | Last Updated: May 20, 2026 5:25:55 PM IST

सूर्यवंशी का बनेगा 'वैभव' घर.
सूर्यवंशी का बनेगा 'वैभव' घर.


Vaibhav Suryavanshi House: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में राजस्थान रॉयल्स के खेल रहे वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) काफी चर्चा में हैं. वैभव ने क्रिकेट के अलावा अपने घर पर भी काम करना शुरू कर दिया है. रिपोर्ट के अनुसार वैभव सूर्यवंशी का जो पुश्तैनी घर है उसे पहले से और बेहतर बनाया जा रहा है. उनके इस घर में मरम्मत का काम चल रहा है और साथ ही पहले से और बेहतर बनाया जा रहा है. पहले के मुकाबले घर को और बेहतर बनाने के लिए यह सब किया जा रहा है, जिससे पड़ोसियों में भी हलचल है.
वैभव कम उम्र में ही तरक्की कर चुके हैं. वैभव ने सिर्फ खुद का ही नहीं बल्कि अपने राज्य, शहर, परिवार का नाम भी खूब रोशन किया है. हालांकि, घर के रेनोवेशन के दौरान इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि इसमें पुरानी पारंपरिक पहचान जो है उसमें किसी भी तरह की कमी न दिखे. पुरानी डिजाइन को ही ध्यान में रखते हुए घर को पहले से और बेहतर बनाया जा रहा है. सबसे खास बात तो यह है कि वैभव ने अवॉर्ड के लिए एक अलग कोना बनाने के लिए कहा गया है जहां वह अपने सभी अवॉर्ड्स और मेडल को रखेंगे. 

वैभव का आईपीएल में प्रदर्शन

वैभव सूर्यवंशी ने 2026 सीज़न में शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने 13 मैचों की 13 पारियों में 579 रन बनाए. उनका सर्वोच्च स्कोर 103 रन रहा. उनका औसत 44.53 रहा, जो उनकी कंसिस्टेंसी दर्शाता है. वहीं, स्ट्राइक रेट की बात करें तो वह करीब 236.32 का रहा है. इस सीज़न में उन्होंने 1 शतक और 3 अर्धशतक लगाए. कुल मिलाकर 50+ स्कोर 4 बार बनाए जिसमें 1 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं. अब तक 245 गेंदों में 579 रन बना चुके हैं.

भारतीय टीम में कब मिलेगा मौका?

वैभव सूर्यवंशी के भारतीय टीम में आने का अभी कोई समय नहीं बताया जा सकता है. अभी वह बहुत युवा हैं और IPL, घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन चयनकर्ता उन्हें सीधे सीनियर टीम में शामिल करने के बजाय धीरे-धीरे आगे बढ़ाने की योजना में हैं.  ताकि वे इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए पूरी तरह तैयार हो सकें. अगर उनका फॉर्म और प्रदर्शन इसी तरह मजबूत बना रहता है, तो अगले 1 से 3 सालों में उन्हें भारत की  लिमिटेड ओवर क्रिकेट की टीम में मौका मिल सकता है.

Tags: Vaibhav Sooryavanshi
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