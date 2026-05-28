NZ vs IRE: टॉम ब्लंडेल ने ठोकी सेंचुरी, खेली 152 रन की पारी, बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया

ब्लंडेल ने खास लिस्ट में बनाई जगह
यह विदेशी टेस्ट मैचों में टॉम ब्लंडेल का दूसरा शतक भी है. इसके साथ ही वह ब्रेंडन मैकुलम और बीजे वॉटलिंग के बाद ऐसे तीसरे न्यूजीलैंड विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए हैं, जिन्होंने विदेश में एक से अधिक टेस्ट शतक लगाए हैं. न्यूजीलैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट में विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड अभी भी बीजे वॉटलिंग के नाम दर्ज है. वॉटलिंग ने साल 2019 में माउंट माउंगानुई टेस्ट में 205 रन की नाबाद पारी खेली थी. वह न्यूजीलैंड के एकमात्र विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाया है.
न्यूजीलैंड क्रिकेट के लिए बड़ी उपलब्धि
टॉम ब्लंडेल की यह पारी न्यूजीलैंड क्रिकेट के लिए बेहद खास मानी जा रही है. उनकी बल्लेबाजी ने टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि ब्लंडेल आने वाले समय में न्यूजीलैंड के सबसे भरोसेमंद टेस्ट बल्लेबाजों में शामिल हो सकते हैं. उनकी इस यादगार पारी ने उन्हें न्यूजीलैंड क्रिकेट इतिहास के महान विकेटकीपर बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल कर दिया है.