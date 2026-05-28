NZ vs IRE: टॉम ब्लंडेल ने ठोकी सेंचुरी, खेली 152 रन की पारी, बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया

न्यूजीलैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज टॉम ब्लंडेल ने आयरलैंड के खिलाफ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया. बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब में खेले जा रहे इस मुकाबले के दूसरे दिन ब्लंडेल ने 292 गेंदों में 186 रन की बेहतरीन पारी खेली. उनकी इस पारी में 22 चौके और 3 छक्के शामिल रहे. टॉम लैथम की कप्तानी वाली न्यूजीलैंड टीम के लिए नंबर-6 पर बल्लेबाजी करने उतरे ब्लंडेल ने संयम और आक्रामकता का शानदार मिश्रण दिखाया.

इस पारी के साथ उन्होंने विदेशी धरती पर न्यूजीलैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज द्वारा टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. इससे पहले यह रिकॉर्ड वॉरेन लीज के नाम था, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कराची टेस्ट में 152 रन बनाए थे. अब ब्लंडेल ने 186 रन बनाकर लगभग 50 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

ब्लंडेल ने खास लिस्ट में बनाई जगह

यह विदेशी टेस्ट मैचों में टॉम ब्लंडेल का दूसरा शतक भी है. इसके साथ ही वह ब्रेंडन मैकुलम और बीजे वॉटलिंग के बाद ऐसे तीसरे न्यूजीलैंड विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए हैं, जिन्होंने विदेश में एक से अधिक टेस्ट शतक लगाए हैं. न्यूजीलैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट में विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड अभी भी बीजे वॉटलिंग के नाम दर्ज है. वॉटलिंग ने साल 2019 में माउंट माउंगानुई टेस्ट में 205 रन की नाबाद पारी खेली थी. वह न्यूजीलैंड के एकमात्र विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाया है.

न्यूजीलैंड क्रिकेट के लिए बड़ी उपलब्धि

टॉम ब्लंडेल की यह पारी न्यूजीलैंड क्रिकेट के लिए बेहद खास मानी जा रही है. उनकी बल्लेबाजी ने टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि ब्लंडेल आने वाले समय में न्यूजीलैंड के सबसे भरोसेमंद टेस्ट बल्लेबाजों में शामिल हो सकते हैं. उनकी इस यादगार पारी ने उन्हें न्यूजीलैंड क्रिकेट इतिहास के महान विकेटकीपर बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल कर दिया है.