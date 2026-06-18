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तिलक वर्मा, मोहम्मद सिराज बुरा फंसे, गैर कानूनी काम करते पकड़े गए, खतरे में करियर?

तेलंगाना क्रिकेट एसोसिएशन ने टीजी20 लीग को लेकर विजय देवरकोंडा, वेंकटेश और क्रिकेटर्स तिलक वर्मा, मोहम्मद सिराज समेत अन्य को कानूनी नोटिस भेजा है. टीसीए ने आरोप लगाया है कि लीग को बीसीसीआई की मंजूरी नहीं मिली है.

By: Satyam Sengar | Published: June 18, 2026 3:46:19 PM IST

तिलक वर्मा और मोहम्मद सिराज को मिला लीगल नोटिस.
तिलक वर्मा और मोहम्मद सिराज को मिला लीगल नोटिस.


तेलंगाना क्रिकेट एसोसिएशन (टीसीए) ने प्रस्तावित टीजी20 लीग से कथित जुड़ाव को लेकर अभिनेता विजय देवरकोंडा, वेंकटेश और क्रिकेटर्स तिलक वर्मा, अंबाती रायडू और मोहम्मद सिराज को कानूनी नोटिस जारी किया है. समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, टीसीए ने आरोप लगाया है कि इस लीग को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) से मंजूरी नहीं मिली है.

टीसीए ने अपने नोटिस में दावा किया है कि हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन (एचसीए) बिना बीसीसीआई की अनुमति के कॉरपोरेट संस्थाओं के साथ काम कर रहा है और टीजी20 लीग को बढ़ावा दे रहा है. एसोसिएशन का कहना है कि बिना आधिकारिक मंजूरी के किसी क्रिकेट टूर्नामेंट का प्रचार करना नियमों का उल्लंघन हो सकता है.

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टीजी20 लीग की मान्यता को लेकर विवाद

टीसीए ने लीग की कानूनी और नियामक स्थिति पर भी सवाल उठाए हैं. एसोसिएशन का मानना है कि बड़े सितारों और क्रिकेट खिलाड़ियों के जुड़ने से लोगों के बीच टूर्नामेंट की विश्वसनीयता को लेकर भ्रम पैदा हो सकता है. हालांकि, अभी तक विजय देवरकोंडा और वेंकटेश ने इस कानूनी नोटिस या लगाए गए आरोपों पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है. यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब दोनों कलाकार अपने बड़े फिल्म प्रोजेक्ट्स में व्यस्त हैं. वेंकटेश इन दिनों निर्देशक त्रिविक्रम की फिल्म आदर्श कुटुंबम की शूटिंग कर रहे हैं.

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की पहल

वहीं, विजय देवरकोंडा निर्देशक राहुल सांकृत्यायन की ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा फिल्म रणबाली में काम कर रहे हैं, जो 11 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इसके अलावा वह निर्देशक रवि किरण कोला की फिल्म राउडी जनार्दना में भी नजर आएंगे. हाल ही में विजय देवरकोंडा ने अपनी पत्नी और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना के साथ तेलंगाना के अचमपेट मंडल के थुम्मनपेट गांव का दौरा किया. दोनों ने मेधावी छात्रों की शिक्षा में मदद के लिए एक स्कॉलरशिप कार्यक्रम शुरू किया.

Tags: Mohammad Sirajtilak varma
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