तिलक वर्मा, मोहम्मद सिराज बुरा फंसे, गैर कानूनी काम करते पकड़े गए, खतरे में करियर?

टीसीए ने अपने नोटिस में दावा किया है कि हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन (एचसीए) बिना बीसीसीआई की अनुमति के कॉरपोरेट संस्थाओं के साथ काम कर रहा है और टीजी20 लीग को बढ़ावा दे रहा है. एसोसिएशन का कहना है कि बिना आधिकारिक मंजूरी के किसी क्रिकेट टूर्नामेंट का प्रचार करना नियमों का उल्लंघन हो सकता है.
टीजी20 लीग की मान्यता को लेकर विवाद
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की पहल
वहीं, विजय देवरकोंडा निर्देशक राहुल सांकृत्यायन की ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा फिल्म रणबाली में काम कर रहे हैं, जो 11 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इसके अलावा वह निर्देशक रवि किरण कोला की फिल्म राउडी जनार्दना में भी नजर आएंगे. हाल ही में विजय देवरकोंडा ने अपनी पत्नी और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना के साथ तेलंगाना के अचमपेट मंडल के थुम्मनपेट गांव का दौरा किया. दोनों ने मेधावी छात्रों की शिक्षा में मदद के लिए एक स्कॉलरशिप कार्यक्रम शुरू किया.