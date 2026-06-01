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आईपीएल ने बना दिया वैभव सूर्यवंशी को करोड़पति, ऑरेंज कैप विनर खिलाड़ी की लगी लॉटरी, फीस से ज्यादा अवार्ड्स ने कर दिया मालामाल

आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ऑरेंज कैप जीतकर सबसे युवा खिलाड़ी का रिकॉर्ड हासिल कर चुके हैं. इस टूर्नामेंट में उन्हें 5 बड़े अवॉर्ड मिले. आइए जानते हैं IPL के इस सीजन में उन्होंने कुल कितने करोड़ रुपये कमाए हैं?

By: Shivangi Shukla | Published: June 1, 2026 3:49:53 PM IST

IPL 2026 में वैभव सूर्यवंशी ने कितना कमाया?
IPL 2026 में वैभव सूर्यवंशी ने कितना कमाया?


Vaibhav Suryavanshi: RCB की जीत के साथ IPL 2026 का समापन हो चुका है, लेकिन इस सीजन में सबसे ज्यादा चर्चा किंग कोहली या एम एस धोनी की नहीं बल्कि युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी की ही हुई. राजस्थान रॉयल्स के 15 वर्षीय बैटर वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में ऑरेंज कैप अपने नाम की. इसके साथ ही वह यह प्रतिष्ठत उपलब्धि हासिल करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए.

ऑरेंज कैप के अलावा भी वैभव को इस सीजन में कई अवार्ड्स मिले जिनमें इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन से लेकर मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर तक का अवॉर्ड शामिल है. IPL 2026 में करोड़ों के अवॉर्ड्स उन्होंने अपने नाम किये हैं.

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IPL 2026 में वैभव सूर्यवंशी की लगी लॉटरी 

1.10 करोड़ रुपये के वैभव सूर्यवंशी के लिए आईपीएल 2026 का सीजन किसी लॉटरी लगने से कम नहीं रहा. राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें IPL 2025 मेगा ऑक्शन में 1.10 करोड़ रुपये में खरीदा था, लेकिन इसके अलावा भी इस मैच में वैभव की तगड़ी कमाई हुई. उन्हें 7.5 लाख रुपये हर मैच के हिसाब से मैच फीस के तौर पर राजस्थान रॉयल्स से पैसे मिले. इसके अलावा उन्होंने दो मैच प्लेऑफ्स के भी खेले, जिसके लिए अलग से एक्ट्रा 15 लाख रुपये मैच फीस उन्हें मिली. साथ ही सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप भी वैभव के हिस्से आई, जिसके लिए इनाम के तौर पर उन्हें 10 लाख रुपये का चेक मिला.

अवॉर्ड्स में मिली लाखों की धनराशि 

वैभव सूर्यवंशी को इस सीजन का मोस्ट वैल्युएबल प्लेयर यानी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए चुना गया, जिसके लिए उन्हें 15 लाख रुपये का पुरस्कार दिया गया. साथ ही सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के लिए भी उन्हें 10 लाख का इनाम मिला. इसके अलावा इमर्जिंग प्लेयर ऑप द सीजन के लिए अवॉर्ड के रूप में उन्हें 10 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की गई. इसके साथ ही आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से बैटिंग करने के लिए वैभव ने सुपरस्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवॉर्ड भी जीता, जिसके लिए 10 लाख का कैश उन्हें दिया गया और साथ ही 20 लाख रु. की कीमत वाली टाटा सिएरा कार इनाम के तौर पर मिली. इन सबके अतिरिक्त कई मौकों पर उन्हें सुपरस्ट्राइकर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच और एक मैच में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने के लिए भी 1-1 लाख रुपये मिले, जो लगभग 5 लाख के करीब है. इस तरह से वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 से कुल 3 करोड़ 10 लाख रुपये की कमाई की हैं.

Tags: IPL 2026vaibhav suryavanshi
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