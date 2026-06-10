श्रीलंका दौरे पर जाएगी टीम इंडिया, कब से खेली जाएगी सीरीज? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से जीत जरूरी

भारतीय मेंस क्रिकेट टीम इस साल अगस्त में श्रीलंका दौरे पर जाने वाली है. शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम मेजबान श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी. यह सीरीज विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) 2025-27 सेशन का हिस्सा होगी और दोनों टीमों के लिए काफी अहम मानी जा रही है. रिपोर्ट्स के अनुसार, पहला टेस्ट मुकाबला 15 से 19 अगस्त के बीच गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. वहीं दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब (एसएससी) ग्राउंड, कोलंबो में आयोजित होने की संभावना है. हालांकि कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है.

भारत ने आखिरी बार 2017 में विराट कोहली की कप्तानी में श्रीलंका का टेस्ट दौरा किया था. वहीं दोनों टीमों के बीच पिछली टेस्ट सीरीज मार्च 2022 में भारत में खेली गई थी. रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि टेस्ट सीरीज के अलावा भारत और श्रीलंका के बीच तीन मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज भी आयोजित की जा सकती है. बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने संकेत दिए हैं कि इस संबंध में बातचीत चल रही है और जल्द ही पूरा कार्यक्रम जारी किया जा सकता है.

टेस्ट क्रिकेट में भारत का पलड़ा भारी

भारत के लिए यह दौरा काफी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि टीम फिलहाल डब्ल्यूटीसी 2025-27 अंक तालिका में छठे स्थान पर है. भारतीय टीम ने अब तक नौ मैचों में चार जीत, चार हार और एक ड्रॉ दर्ज किया है. भारत और श्रीलंका के बीच अब तक 46 टेस्ट मैच खेले गए हैं. इनमें भारत ने 22 मुकाबले जीते हैं, जबकि श्रीलंका को सात मैचों में सफलता मिली है. 17 टेस्ट ड्रॉ रहे हैं. अगर श्रीलंका में खेले गए टेस्ट मैचों की बात करें तो भारत ने वहां 24 में से नौ मुकाबले जीते हैं. वहीं श्रीलंका ने सात मैच अपने नाम किए हैं और आठ मुकाबले ड्रॉ रहे हैं.

दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण सीरज

दूसरी ओर, श्रीलंका ने डब्ल्यूटीसी 2025-27 में शानदार शुरुआत की है. टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ दो टेस्ट खेले, जिसमें एक जीता और एक ड्रॉ कराया. 66.67 प्रतिशत अंकों के साथ श्रीलंकाई टीम फिलहाल तीसरे स्थान पर मौजूद है. ऐसे में यह टेस्ट सीरीज दोनों टीमों के लिए डब्ल्यूटीसी फाइनल की दौड़ में बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है.