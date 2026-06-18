Akashdeep Wedding: आकाशदीप की शादी कब? किस दिन होगी हल्दी, मेहंदी, किस शहर में लेंगे 7 फेरे, जानें सबकुछ

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भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप सिंह अपनी जिंदगी की नई पारी शुरू करने जा रहे हैं. जल्द ही वह शादी के बंधन में बंधेंगे. आकाशदीप की शादी 24 जून को वाराणसी में होने वाली है, जहां वह अक्षिता राज के साथ सात फेरे लेकर वैवाहिक जीवन की शुरुआत करेंगे. अक्षिता बिहार के डेहरी-ऑन-सोन इलाके के मणिकपुर गांव की रहने वाली हैं.
शादी को लेकर तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. आकाशदीप के पैतृक गांव बड्डी में शादी से जुड़े सभी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. 21 जून को तिलक समारोह होगा, इसके बाद 22 जून को मेहंदी और 23 जून को हल्दी की रस्म निभाई जाएगी. शादी को लेकर गांव में अभी से खुशी और उत्साह का माहौल बन गया है.
वाराणसी में क्यों कर रहे शादी?
आकाशदीप का वाराणसी में शादी करने का फैसला भी खास माना जा रहा है. उनकी बहन ज्योति सिंह ने पहले ही बताया था कि आकाशदीप जल्द शादी कर सकते हैं. उन्होंने कहा था कि आकाशदीप भगवान शिव के भक्त हैं और जब भी उन्हें मौका मिलता है, वह काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने जरूर जाते हैं. शादी से पहले आकाशदीप ने बिहार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह से भी मुलाकात की और उन्हें अपनी शादी का निमंत्रण पत्र सौंपा.
गांव में काफी उत्साह देखने को मिल रहा
आकाशदीप की शादी को लेकर उनके गांव में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. परिवार, रिश्तेदार और ग्रामीण इस खास दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. माना जा रहा है कि क्रिकेट जगत और अन्य क्षेत्रों से जुड़े कई लोग इस समारोह में शामिल हो सकते हैं. आकाशदीप सिंह का क्रिकेट सफर भी आसान नहीं रहा है. बिहार क्रिकेट में लगे प्रतिबंध के कारण उन्हें शुरुआत में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने बंगाल का रुख किया और कड़ी मेहनत के बाद भारतीय टीम में जगह बनाई.