Home > क्रिकेट > Akashdeep Wedding: आकाशदीप की शादी कब? किस दिन होगी हल्दी, मेहंदी, किस शहर में लेंगे 7 फेरे, जानें सबकुछ

Akashdeep Wedding: आकाशदीप की शादी कब? किस दिन होगी हल्दी, मेहंदी, किस शहर में लेंगे 7 फेरे, जानें सबकुछ

भारतीय तेज गेंदबाज आकाशदीप सिंह 24 जून को वाराणसी में अक्षिता राज के साथ शादी करने जा रहे हैं. शादी की रस्में उनके पैतृक गांव बड्डी में शुरू हो चुकी हैं.

By: Satyam Sengar | Published: June 18, 2026 6:32:17 PM IST

आकाशदीप की शादी कब होगी?
आकाशदीप की शादी कब होगी?


भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप सिंह अपनी जिंदगी की नई पारी शुरू करने जा रहे हैं. जल्द ही वह शादी के बंधन में बंधेंगे. आकाशदीप की शादी 24 जून को वाराणसी में होने वाली है, जहां वह अक्षिता राज के साथ सात फेरे लेकर वैवाहिक जीवन की शुरुआत करेंगे. अक्षिता बिहार के डेहरी-ऑन-सोन इलाके के मणिकपुर गांव की रहने वाली हैं.

शादी को लेकर तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. आकाशदीप के पैतृक गांव बड्डी में शादी से जुड़े सभी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. 21 जून को तिलक समारोह होगा, इसके बाद 22 जून को मेहंदी और 23 जून को हल्दी की रस्म निभाई जाएगी. शादी को लेकर गांव में अभी से खुशी और उत्साह का माहौल बन गया है.

You Might Be Interested In

वाराणसी में क्यों कर रहे शादी?

आकाशदीप का वाराणसी में शादी करने का फैसला भी खास माना जा रहा है. उनकी बहन ज्योति सिंह ने पहले ही बताया था कि आकाशदीप जल्द शादी कर सकते हैं. उन्होंने कहा था कि आकाशदीप भगवान शिव के भक्त हैं और जब भी उन्हें मौका मिलता है, वह काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने जरूर जाते हैं. शादी से पहले आकाशदीप ने बिहार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह से भी मुलाकात की और उन्हें अपनी शादी का निमंत्रण पत्र सौंपा.

गांव में काफी उत्साह देखने को मिल रहा

आकाशदीप की शादी को लेकर उनके गांव में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. परिवार, रिश्तेदार और ग्रामीण इस खास दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. माना जा रहा है कि क्रिकेट जगत और अन्य क्षेत्रों से जुड़े कई लोग इस समारोह में शामिल हो सकते हैं. आकाशदीप सिंह का क्रिकेट सफर भी आसान नहीं रहा है. बिहार क्रिकेट में लगे प्रतिबंध के कारण उन्हें शुरुआत में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने बंगाल का रुख किया और कड़ी मेहनत के बाद भारतीय टीम में जगह बनाई.

Tags: Akashdeep singh
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

भारत के लिए सबसे तेज ODI शतक लगाने वाले कप्तान,...

June 18, 2026

बॉलीवुड actresses, जिन्होंने फिल्मों के लिए बढ़ाया बेहिसाब वजन

June 18, 2026

मिल गया डार्क सर्कल और झुर्रियों का असली दुश्मन!

June 18, 2026

5 एक्टर्स, जिन्होंने विदेशियों से रचाई शादी

June 18, 2026

इन अभिनेत्रियों का फिल्मों में दिखा एक्शन अवतार

June 18, 2026

ऐसे स्टोर करें अचार, सालों-साल नहीं होंगे खराब

June 18, 2026
Akashdeep Wedding: आकाशदीप की शादी कब? किस दिन होगी हल्दी, मेहंदी, किस शहर में लेंगे 7 फेरे, जानें सबकुछ

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Akashdeep Wedding: आकाशदीप की शादी कब? किस दिन होगी हल्दी, मेहंदी, किस शहर में लेंगे 7 फेरे, जानें सबकुछ
Akashdeep Wedding: आकाशदीप की शादी कब? किस दिन होगी हल्दी, मेहंदी, किस शहर में लेंगे 7 फेरे, जानें सबकुछ
Akashdeep Wedding: आकाशदीप की शादी कब? किस दिन होगी हल्दी, मेहंदी, किस शहर में लेंगे 7 फेरे, जानें सबकुछ
Akashdeep Wedding: आकाशदीप की शादी कब? किस दिन होगी हल्दी, मेहंदी, किस शहर में लेंगे 7 फेरे, जानें सबकुछ