आयरलैंड, इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान इस दिन, क्या वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा मौका?

आईपीएल 2026 में अपने बल्ले से धूम मचाने वाले 15 साल के वैभव सूर्यवंशी अब टीम इंडिया में एंट्री के बेहद करीब पहुंच गए हैं. 6 जून को मुंबई में होने वाली बीसीसीआई की चयन समिति की बैठक में उनके नाम पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है. इस बैठक में आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम चुनी जाएगी. वैभव ने इस साल आईपीएल में ऐसा प्रदर्शन किया कि हर कोई उनका फैन हो गया. बिहार के इस युवा बल्लेबाज ने पूरे सीजन में 776 रन बनाए और ऑरेंज कैप जीत ली.

इसके अलावा उन्हें इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवॉर्ड भी मिला. अब माना जा रहा है कि चयनकर्ता उन्हें आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया में मौका दे सकते हैं. अगर ऐसा होता है तो वैभव भारत के लिए खेलने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटरों में शामिल हो जाएंगे. वैभव का टीम में चयन होना एक बात है, लेकिन अंतिम एकादश में जगह बनाना दूसरी. फिलहाल भारत की ओपनिंग जोड़ी काफी मजबूत नजर आती है.

प्लेइंग इलेवन में जगह मिलना आसान नहीं

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और ईशान किशन ने टी20 विश्व कप 2026 में शानदार प्रदर्शन किया था और भारत को खिताब जिताने में बड़ी भूमिका निभाई थी. इन तीनों खिलाड़ियों ने आईपीएल 2026 में भी खूब रन बनाए हैं. ऐसे में किसी एक को बाहर करके वैभव को मौका देना आसान फैसला नहीं होगा. हालांकि टीम प्रबंधन खिलाड़ियों को रोटेट करके वैभव को कुछ मैचों में मौका दे सकता है.

कप्तानी में भी हो सकता है बड़ा बदलाव

चयन बैठक में सिर्फ खिलाड़ियों के नाम ही नहीं, कप्तानी पर भी चर्चा हो सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सूर्यकुमार यादव की जगह श्रेयस अय्यर को भारत की टी20 टीम का नया कप्तान बनाया जा सकता है. वहीं सितंबर में वेस्टइंडीज सीरीज होने की वजह से चयनकर्ताओं को एशियन गेम्स के लिए भी अलग रणनीति बनानी होगी. अब देखना दिलचस्प होगा कि वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया की जर्सी पहनने का मौका मिलता है या नहीं.