Home > क्रिकेट > आयरलैंड, इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान इस दिन, क्या वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा मौका?

आयरलैंड, इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान इस दिन, क्या वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा मौका?

आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाले 15 साल वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में मौका मिल सकता है. बीसीसीआई चयन समिति की बैठक में उनके नाम पर चर्चा होगी. साथ ही टी20 कप्तानी में बदलाव कर श्रेयस अय्यर को जिम्मेदारी दिए जाने की भी खबरें हैं.

By: Satyam Sengar | Published: June 4, 2026 6:31:53 PM IST

आयरलैंड, इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान 6 जून को.
आयरलैंड, इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान 6 जून को.


आईपीएल 2026 में अपने बल्ले से धूम मचाने वाले 15 साल के वैभव सूर्यवंशी अब टीम इंडिया में एंट्री के बेहद करीब पहुंच गए हैं. 6 जून को मुंबई में होने वाली बीसीसीआई की चयन समिति की बैठक में उनके नाम पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है. इस बैठक में आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम चुनी जाएगी. वैभव ने इस साल आईपीएल में ऐसा प्रदर्शन किया कि हर कोई उनका फैन हो गया. बिहार के इस युवा बल्लेबाज ने पूरे सीजन में 776 रन बनाए और ऑरेंज कैप जीत ली.
इसके अलावा उन्हें इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवॉर्ड भी मिला. अब माना जा रहा है कि चयनकर्ता उन्हें आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया में मौका दे सकते हैं. अगर ऐसा होता है तो वैभव भारत के लिए खेलने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटरों में शामिल हो जाएंगे. वैभव का टीम में चयन होना एक बात है, लेकिन अंतिम एकादश में जगह बनाना दूसरी. फिलहाल भारत की ओपनिंग जोड़ी काफी मजबूत नजर आती है.

प्लेइंग इलेवन में जगह मिलना आसान नहीं

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और ईशान किशन ने टी20 विश्व कप 2026 में शानदार प्रदर्शन किया था और भारत को खिताब जिताने में बड़ी भूमिका निभाई थी. इन तीनों खिलाड़ियों ने आईपीएल 2026 में भी खूब रन बनाए हैं. ऐसे में किसी एक को बाहर करके वैभव को मौका देना आसान फैसला नहीं होगा. हालांकि टीम प्रबंधन खिलाड़ियों को रोटेट करके वैभव को कुछ मैचों में मौका दे सकता है.

कप्तानी में भी हो सकता है बड़ा बदलाव

चयन बैठक में सिर्फ खिलाड़ियों के नाम ही नहीं, कप्तानी पर भी चर्चा हो सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सूर्यकुमार यादव की जगह श्रेयस अय्यर को भारत की टी20 टीम का नया कप्तान बनाया जा सकता है. वहीं सितंबर में वेस्टइंडीज सीरीज होने की वजह से चयनकर्ताओं को एशियन गेम्स के लिए भी अलग रणनीति बनानी होगी. अब देखना दिलचस्प होगा कि वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया की जर्सी पहनने का मौका मिलता है या नहीं.

You Might Be Interested In
Tags: Team IndiaVaibhav Sooryavanshi
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इस एक्ट्रेस ने 15 की उम्र में कर ली थी...

June 4, 2026

इन एक्ट्रेसेस ने तलाक के बाद नहीं की दूसरी शादी

June 4, 2026

Monsoon 2026: बारिश के मौसम में रेड अलर्ट!

June 4, 2026

मोटापे का ब्रह्मास्त्र, मक्खन जैसे पिघलेगी चर्बी

June 4, 2026

कौन हैं डीके शिवकुमार की खूबसूरत बेटी?

June 4, 2026

क्या आपने कभी सुने हैं इन अजीब नामों वाले आम?

June 4, 2026
आयरलैंड, इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान इस दिन, क्या वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा मौका?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

आयरलैंड, इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान इस दिन, क्या वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा मौका?
आयरलैंड, इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान इस दिन, क्या वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा मौका?
आयरलैंड, इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान इस दिन, क्या वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा मौका?
आयरलैंड, इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान इस दिन, क्या वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा मौका?