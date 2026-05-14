IND vs AFG: अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए कब होगा टीम इंडिया का ऐलान? सामने आई तारीख, कौन संभालेगा कप्तानी?

नई दिल्ली. भारतीय टीम के ज्यादातर खिलाड़ी फिलहाल आईपीएल खेलने में व्यस्त हैं. भारत को आईपीएल के बाद अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेना है. लेकिन अभी इसके लिए टीम का ऐलान नहीं हुआ है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड 19 मई को अफगानिस्तान (India vs Afghanistan Series) के खिलाफ होने वाली एकमात्र टेस्ट और तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का चयन कर सकता है. यह सीरीज आईपीएल के बाद खेला जाएगा.

अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मुकाबला 6 से 10 जून तक मुल्लांपुर में खेला जाएगा. इसके बाद तीन वनडे मुकाबले 14, 17 और 20 जून को धर्मशाला, लखनऊ और चेन्नई में आयोजित होंगे. भारतीय टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल के नेतृत्व में टीम मैदान पर उतर सकते हैं. वहीं तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को कार्यभार प्रबंधन के तहत आराम दिया जा सकता है. बुमराह ने मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल 2026 के सभी मुकाबले खेले हैं, और चूंकि यह टेस्ट का हिस्सा नहीं है, इसलिए चयनकर्ता उन्हें आराम दे सकते हैं.

युवा तेज गेंदबाजों को मिल सकता है मौका

बुमराह की अनुपस्थिति में जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी डार को टेस्ट टीम में पहली बार शामिल किया जा सकता है. उन्होंने 2025-26 रणजी ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेट लिए थे. पंजाब के गुरनूर ब्रार भी चयनकर्ताओं की नजर में हैं. हालांकि, यह तो 19 मई को ही पता चल पाएगा कि कौन कौन से खिलाड़ी को टीम में मौका मिला है.

ईशान किशन की वनडे टीम में वापसी संभव

वनडे सीरीज भारत की आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की तैयारियों की शुरुआत होगी. शानदार आईपीएल प्रदर्शन और मेंस टी20 विश्व कप में प्रभावशाली खेल के दम पर ईशान किशन की वनडे टीम में वापसी हो सकती है. हाल के इंडियम प्रीमियर लीग के मैचों में ईशान किशन ने शानदार प्रदर्शन किया है. चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर और कप्तान किस किस खिलाड़ी को मौका देंगे. यह देखना दिलचस्प होगा.