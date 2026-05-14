IND vs AFG: अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए कब होगा टीम इंडिया का ऐलान? सामने आई तारीख, कौन संभालेगा कप्तानी?

युवा तेज गेंदबाजों को मिल सकता है मौका
बुमराह की अनुपस्थिति में जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी डार को टेस्ट टीम में पहली बार शामिल किया जा सकता है. उन्होंने 2025-26 रणजी ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेट लिए थे. पंजाब के गुरनूर ब्रार भी चयनकर्ताओं की नजर में हैं. हालांकि, यह तो 19 मई को ही पता चल पाएगा कि कौन कौन से खिलाड़ी को टीम में मौका मिला है.
ईशान किशन की वनडे टीम में वापसी संभव
वनडे सीरीज भारत की आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की तैयारियों की शुरुआत होगी. शानदार आईपीएल प्रदर्शन और मेंस टी20 विश्व कप में प्रभावशाली खेल के दम पर ईशान किशन की वनडे टीम में वापसी हो सकती है. हाल के इंडियम प्रीमियर लीग के मैचों में ईशान किशन ने शानदार प्रदर्शन किया है. चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर और कप्तान किस किस खिलाड़ी को मौका देंगे. यह देखना दिलचस्प होगा.