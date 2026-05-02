टी20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान, हरमनप्रीत कौर फिर संभालेंगी कप्तानी, देखें पूरा स्क्वॉड

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) नेविमेंसटी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीयविमेंसटीम की घोषणा कर दी है.अनुभवी बल्लेबाज़ हरमनप्रीत कौर को टीम की कप्तान बनाया गया है, जबकि स्टार ओपनर स्मृति मंधाना उपकप्तान की भूमिका निभाएंगी.टीम में कई युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का मिश्रण देखने को मिला है.सलामी बल्लेबाज़ शेफाली वर्मा और जेमिमा रोड्रिग्स बल्लेबाजी क्रम को मजबूती देंगी, वहीं दीप्ति शर्मा और ऋचा घोष जैसे मैच विनर खिलाड़ी भी टीम का हिस्सा हैं.

इसके अलावा चयनकर्ताओं ने भारती फुलमाली, श्री चारानी, नंदिनी शर्मा, क्रांति गौड़ और श्रेयंका पाटिल जैसी युवा प्रतिभाओं पर भी भरोसा जताया है. गेंदबाजी आक्रमण में रेणुका ठाकुर, अरुंधति रेड्डी और राधा यादव जैसी अनुभवी गेंदबाज़ शामिल हैं, जो टूर्नामेंट में भारत की उम्मीदों को मजबूत करेंगी.

टी20 विश्व कप के लिए भारतीय महिला टीम: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, भारती फुलमाली, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, श्री चारानी, यास्तिका भाटिया, नंदिनी शर्मा, अरुंधति रेड्डी, रेणुका ठाकुर, क्रांति गौड़, श्रेयंका पाटिल, राधा यादव.