टी20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान, हरमनप्रीत कौर फिर संभालेंगी कप्तानी, देखें पूरा स्क्वॉड

इसके अलावा चयनकर्ताओं ने भारती फुलमाली, श्री चारानी, नंदिनी शर्मा, क्रांति गौड़ और श्रेयंका पाटिल जैसी युवा प्रतिभाओं पर भी भरोसा जताया है. गेंदबाजी आक्रमण में रेणुका ठाकुर, अरुंधति रेड्डी और राधा यादव जैसी अनुभवी गेंदबाज़ शामिल हैं, जो टूर्नामेंट में भारत की उम्मीदों को मजबूत करेंगी.
टी20 विश्व कप के लिए भारतीय महिला टीम: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, भारती फुलमाली, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, श्री चारानी, यास्तिका भाटिया, नंदिनी शर्मा, अरुंधति रेड्डी, रेणुका ठाकुर, क्रांति गौड़, श्रेयंका पाटिल, राधा यादव.