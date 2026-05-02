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टी20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान, हरमनप्रीत कौर फिर संभालेंगी कप्तानी, देखें पूरा स्क्वॉड

India Women T20 World Cup Squad Announced: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय विमेंस टीम की घोषणा कर दी है. अनुभवी बल्लेबाज़ हरमनप्रीत कौर को टीम की कप्तान बनाया गया है, जबकि स्टार ओपनर स्मृति मंधाना उपकप्तान की भूमिका निभाएंगी.

By: Satyam Senger | Last Updated: May 2, 2026 5:33:45 PM IST

टी20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय महिला टीम का ऐलान.
टी20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय महिला टीम का ऐलान.


India Women T20 World Cup Squad Announced: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय विमेंस टीम की घोषणा कर दी है. अनुभवी बल्लेबाज़ हरमनप्रीत कौर को टीम की कप्तान बनाया गया है, जबकि स्टार ओपनर स्मृति मंधाना उपकप्तान की भूमिका निभाएंगी. टीम में कई युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का मिश्रण देखने को मिला है. सलामी बल्लेबाज़ शेफाली वर्मा और जेमिमा रोड्रिग्स बल्लेबाजी क्रम को मजबूती देंगी, वहीं दीप्ति शर्मा और ऋचा घोष जैसे मैच विनर खिलाड़ी भी टीम का हिस्सा हैं.

इसके अलावा चयनकर्ताओं ने भारती फुलमाली, श्री चारानी, नंदिनी शर्मा, क्रांति गौड़ और श्रेयंका पाटिल जैसी युवा प्रतिभाओं पर भी भरोसा जताया है. गेंदबाजी आक्रमण में रेणुका ठाकुर, अरुंधति रेड्डी और राधा यादव जैसी अनुभवी गेंदबाज़ शामिल हैं, जो टूर्नामेंट में भारत की उम्मीदों को मजबूत करेंगी.

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टी20 विश्व कप के लिए भारतीय महिला टीम: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, भारती फुलमाली, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, श्री चारानी, यास्तिका भाटिया, नंदिनी शर्मा, अरुंधति रेड्डी, रेणुका ठाकुर, क्रांति गौड़, श्रेयंका पाटिल, राधा यादव.

12 जून से शुरू होगा टूर्नामेंट
2026 आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का 10वां सेशन होगा. यह इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड की मेजबानी में आयोजित किया जाएगा. यह टूर्नामेंट 12 जून से शुरू होगा. इससे पहले इंग्लैंड ने 2009 में पहले महिला टी20 वर्ल्ड कप की भी मेजबानी की थी.  इस बार प्रतियोगिता का स्वरूप बड़ा किया गया है और इसमें कुल 12 टीमें हिस्सा लेंगी, जो 7 अलग-अलग मैदानों पर 33 मैच खेलेंगी.
नीदरलैंड्स ने किया क्वालीफाई
पहले इस टूर्नामेंट में 10 टीमें भाग लेती थीं, लेकिन अब इसमें दो टीमों की बढ़ोतरी की गई है. टीमों के चयन की प्रक्रिया के अनुसार मेजबान देश, 2024 सेशन की शीर्ष 5 टीमें, आईसीसी महिला टी20आई रैंकिंग में शीर्ष दो ऐसी टीमें जो पहले से क्वालीफाई नहीं कर चुकी हैं, और क्षेत्रीय क्वालीफायर से चयनित चार अन्य टीमें शामिल होंगी. इस बार एक खास उपलब्धि यह भी है कि नीदरलैंड्स ने पहली बार महिला टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई किया है.

Tags: home-hero-pos-1T20 WORLD CUP 2026
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