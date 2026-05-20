रोहित शर्मा या ईशान किशन, AFG वनडे सीरीज में कौन करेगा ओपनिंग? श्रेयस अय्यर किस नंबर पर खेलेंगे

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज़ के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है. यह सीरीज़ 14 से 20 जून के बीच धर्मशाला, लखनऊ और चेन्नई में खेली जाएगी और इसका उद्देश्य 2027 मेंस वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों को बेहतर करना है. दोनों ही टीमों के लिए सीरीज खास होगी. दोनों आगामी वनडे विश्व कप के लिए अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहेंगे. आइए जानते हैं वनडे सीरीज में भारतीय टीम किस प्लेइंग XI के साथ उतर सकती है. इस स्क्वाड में कई अहम बदलाव किए गए हैं, जिससे सेलेक्टर्स की भविष्य की योजना साफ झलक रही है. हालांकि कुछ चीजें पहले जैसी ही बनी रहेंगी. कप्तान शुभमन गिल पारी की शुरुआत करते रहेंगे और तीसरे नंबर पर विराट कोहली बल्लेबाज़ी करेंगे. वहीं रोहित शर्मा की उपलब्धता अभी फिटनेस पर निर्भर है. IPL 2026 में हैमस्ट्रिंग चोट के बाद वे मुंबई इंडियंस के लिए वापसी कर चुके हैं, लेकिन चयनकर्ता उनकी फिटनेस को लेकर सतर्क हैं. अगर वे नहीं तो ईशान किशन पारी की शुरुआत कर सकते हैं.

श्रेयस अय्यर किस नंबर पर खेलेंगे

ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल को बाहर रखने के बाद अब विकेटकीपर-बल्लेबाज़ की भूमिका के लिए ईशान किशन को मौका मिलने की उम्मीद है, जिनके नाम वनडे में दोहरा शतक भी दर्ज है. मिडिल ऑर्डर लगभग तय माना जा रहा है, जिसमें चौथे, पांचवें और छठे नंबर पर क्रमशः श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और हार्दिक पांड्या उतर सकते हैं. मुख्य कोच गौतम गंभीर की रणनीति में ऑलराउंडर्स को खास अहमियत मिलती दिख रही है, इसलिए नीतिश रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर को भी प्लेइंग इलेवन में जगह मिल सकती है.



गेंदबाजी में कौन कौन हैं विकल्प

गेंदबाज़ी आक्रमण में पिछले न्यूज़ीलैंड सीरीज़ वाली ही संरचना रहने की संभावना है. तेज़ गेंदबाज़ी की ज़िम्मेदारी अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा संभाल सकते हैं, जबकि स्पिन विभाग में कुलदीप यादव और वॉशिंगटन सुंदर का संयोजन देखने को मिल सकता है. इसके अलावा, आईपीएल 2026 में कुछ गेंदबाज़ों के औसत प्रदर्शन को देखते हुए यह भी संभव है कि तीन अनकैप्ड खिलाड़ियों हर्ष दुबे, प्रिंस याजदव औक गुरनूर ब्रार को आगे चलकर मौका दिया जाए.



ऐसी हो सकती है भारत की प्लेइंग XI: शुभमन गिल, रोहित शर्मा/ईशान किशन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, नीतिश रेड्डी, कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा