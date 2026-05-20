रोहित शर्मा या ईशान किशन, AFG वनडे सीरीज में कौन करेगा ओपनिंग? श्रेयस अय्यर किस नंबर पर खेलेंगे

इस स्क्वाड में कई अहम बदलाव किए गए हैं, जिससे सेलेक्टर्स की भविष्य की योजना साफ झलक रही है. हालांकि कुछ चीजें पहले जैसी ही बनी रहेंगी. कप्तान शुभमन गिल पारी की शुरुआत करते रहेंगे और तीसरे नंबर पर विराट कोहली बल्लेबाज़ी करेंगे. वहीं रोहित शर्मा की उपलब्धता अभी फिटनेस पर निर्भर है. IPL 2026 में हैमस्ट्रिंग चोट के बाद वे मुंबई इंडियंस के लिए वापसी कर चुके हैं, लेकिन चयनकर्ता उनकी फिटनेस को लेकर सतर्क हैं. अगर वे नहीं तो ईशान किशन पारी की शुरुआत कर सकते हैं.
श्रेयस अय्यर किस नंबर पर खेलेंगे
गेंदबाजी में कौन कौन हैं विकल्प
गेंदबाज़ी आक्रमण में पिछले न्यूज़ीलैंड सीरीज़ वाली ही संरचना रहने की संभावना है. तेज़ गेंदबाज़ी की ज़िम्मेदारी अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा संभाल सकते हैं, जबकि स्पिन विभाग में कुलदीप यादव और वॉशिंगटन सुंदर का संयोजन देखने को मिल सकता है. इसके अलावा, आईपीएल 2026 में कुछ गेंदबाज़ों के औसत प्रदर्शन को देखते हुए यह भी संभव है कि तीन अनकैप्ड खिलाड़ियों हर्ष दुबे, प्रिंस याजदव औक गुरनूर ब्रार को आगे चलकर मौका दिया जाए.
ऐसी हो सकती है भारत की प्लेइंग XI: शुभमन गिल, रोहित शर्मा/ईशान किशन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, नीतिश रेड्डी, कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा