IND vs AFG: शुभमन गिल करेंगे ओपनिंग? सुदर्शन 3 पर, क्या ऋषभ पंत को मिलेगा मौका, कैसी हो सकती है प्लेइंग XI

टीम इंडिया के गेंदबाजों पर रहेंगी नजरें

गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप याजव की तिकड़ी नजर आ सकती है. घरेलू परिस्थितियों में यह आक्रमण अफगानिस्तान के बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है. भारतीय टीम चाहेगी कि मैच की शुरुआत जीत के साथ हो और युवा खिलाड़ियों को भी खुद को साबित करने का मौका मिले. एक रिपोर्ट के अनुसार यह भी कहा जा रहा है कि मोहम्मद सिराज की जगह आकिब नबी को टीम इंडिया में शामिल किया जा सकता. देखना होगा कि कल क्या होता है.

रहमत शाह पर टिकी होंगी अफगानिस्तान की उम्मीदें

अफगानिस्तान की टीम में इब्राहिम जादरान, अब्दुल मलिक, रहमत शाह और कप्तान हश्मतुल्लाह शाहिदी जैसे खिलाड़ी अहम भूमिका निभाएंगे. सबसे ज्यादा नजरें रहमत शाह पर रहेंगी, जिन्हें टेस्ट क्रिकेट में 1000 रन पूरे करने के लिए सिर्फ 30 रनों की जरूरत है. अफगानिस्तान की टीम भले ही कागजों पर भारत से कमजोर दिखे, लेकिन पिछले कुछ सालों में उसने टेस्ट क्रिकेट में अच्छी प्रगति की है. ऐसे में भारतीय टीम उन्हें हल्के में लेने की गलती नहीं करना चाहेगी.



भारत की संभावित प्लेइंग XI

यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, केएल राहुल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, नीतिश रेड्डी, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्ष दुबे/ मानव सुथार