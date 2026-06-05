IND vs AFG: शुभमन गिल करेंगे ओपनिंग? सुदर्शन 3 पर, क्या ऋषभ पंत को मिलेगा मौका, कैसी हो सकती है प्लेइंग XI

माना जा रहा है कि भारत की तरफ से यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ओपनिंग करते नजर आएंगे. तीसरे नंबर पर साई सुदर्शन को मौका मिल सकता है, जबकि केएल राहुल नंबर चार पर बल्लेबाजी करेंगे. टीम मैनेजमेंट इस मैच को कुछ युवा खिलाड़ियों को परखने के मौके के तौर पर भी देख सकता है. मिडिल ऑर्डर में ऋषभ पंत की भूमिका काफी अहम रहने वाली है. विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी भी उन्हीं के पास होगी. उनके साथ ऑलराउंडर्स के रूप में वॉशिंगटन सुंदर, नीतिश रेड्डी को भी प्लेइंग इलेवन में जगह मिलने की उम्मीद है.
टीम इंडिया के गेंदबाजों पर रहेंगी नजरें
गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप याजव की तिकड़ी नजर आ सकती है. घरेलू परिस्थितियों में यह आक्रमण अफगानिस्तान के बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है. भारतीय टीम चाहेगी कि मैच की शुरुआत जीत के साथ हो और युवा खिलाड़ियों को भी खुद को साबित करने का मौका मिले. एक रिपोर्ट के अनुसार यह भी कहा जा रहा है कि मोहम्मद सिराज की जगह आकिब नबी को टीम इंडिया में शामिल किया जा सकता. देखना होगा कि कल क्या होता है.