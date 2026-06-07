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‘मैं खुद को नहीं बदलूंगा, वैसे ही खेलूंगा जैसे पहले खेलता था…’ कप्तानी मिलते ही श्रेयस अय्यर की हुंकार

टीम इंडिया श्रेयस अय्यर का कहना है कि वह किसी और की तरह बनने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि अपने स्वाभाविक अंदाज में टीम का नेतृत्व करेंगे. हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने उन्हें टी20 टीम की कमान सौंपी है.

By: Satyam Sengar | Published: June 7, 2026 7:22:03 PM IST

श्रेयस अय्यर ने कहा मैं खुद को नहीं बदलूंगा.
श्रेयस अय्यर ने कहा मैं खुद को नहीं बदलूंगा.


भारतीय टी20 टीम के नए कप्तान बने श्रेयस अय्यर ने साफ कहा है कि कप्तानी मिलने के बाद भी वह पहले जैसे ही रहेंगे. उनका कहना है कि वह किसी और की तरह बनने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि अपने स्वाभाविक अंदाज में टीम का नेतृत्व करेंगे. हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने उन्हें टी20 टीम की कमान सौंपी है. 31 साल के श्रेयस अय्यर ने सूर्यकुमार यादव की जगह कप्तानी संभाली है. कप्तान बनने के बाद उन्होंने कहा कि यह उनके लिए गर्व की बात है, लेकिन इससे उनकी सोच या व्यक्तित्व में कोई बदलाव नहीं आएगा. उनका मानना है कि जिस तरह उन्होंने अब तक क्रिकेट खेली है, उसी तरह आगे भी खेलते रहेंगे.

श्रेयस ने बताया कि मुंबई में क्रिकेट खेलते हुए उन्होंने बचपन से ही कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना किया है. वहां हर दूसरा बच्चा मुंबई की टीम के लिए खेलने का सपना देखता है. ऐसे माहौल में खुद को साबित करना आसान नहीं होता. यही वजह है कि चुनौतियों का सामना करना उन्हें हमेशा पसंद रहा है. उन्होंने कहा कि बचपन से ही उनका ध्यान जीतने पर रहता था. चाहे गली क्रिकेट हो या बड़े मैच, वह हमेशा मुकाबले को पूरी गंभीरता से लेते थे. उनके अनुसार, खेल का मजा और जीतने की चाह किसी भी खिलाड़ी को आगे बढ़ने में मदद करती है.

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कप्तानी को मानते हैं बड़ा मौका

श्रेयस का कहना है कि भारतीय टीम की कप्तानी मिलना उनके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है. वह इसे एक नई चुनौती के रूप में देख रहे हैं और पूरी मेहनत से इस भूमिका को निभाना चाहते हैं. आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में वह पहली बार भारत की कप्तानी करते नजर आएंगे.

सौरव गांगुली ने भी किया समर्थन

पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने भी श्रेयस अय्यर के समर्थन में बयान दिया है. गांगुली का मानना है कि श्रेयस ने अपने प्रदर्शन और मेहनत के दम पर यह मौका हासिल किया है. उन्होंने कहा कि चयनकर्ताओं ने सोच-समझकर फैसला लिया है और श्रेयस इस जिम्मेदारी के पूरी तरह हकदार हैं. अब क्रिकेट फैंस की नजरें इस बात पर होंगी कि नए कप्तान के रूप में श्रेयस अय्यर टीम इंडिया को किस तरह आगे लेकर जाते हैं.

Tags: Shreyas Iyer
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