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IND vs IRE: वो 5 खिलाड़ी, जिन्होंने टीम इंडिया को हराने में दिया भरपूर योगदान, बेइज्जती करवाकर माने

Team India Lost Reason: आयरलैंड ने पहले टी20 में भारतीय टीम को हराकर इतिहास रच दिया है. आयरलैंड ने आज तक के इतिहास में भारत को कभी नहीं हराया था लेकिन यह पहली बार है जब आयरलैंड ने टीम को 34 रन के बड़े अंतर से हरा दिया. आइए जानते हैं कौन रहे टीम इंडिया की हार के 5 विलेन.

By: Satyam Sengar | Published: June 26, 2026 9:48:03 PM IST

आयरलैंड ने भारत को बुरी तरह रौंदा.
आयरलैंड ने भारत को बुरी तरह रौंदा.


Team India Lost Villains: आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में टीम इंडिया को 34 रन से ऐसी हार मिली, जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी. जिस टीम से टीम इंडिया कभी नहीं हारी उसके सामने आज भारतीय टीम फीकी नजर आई. बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी और फील्डिंग तक, हर विभाग में भारतीय टीम ने ऐसी गलतियां कीं जिनका फायदा आयरलैंड ने पूरी तरह उठाया. कुछ खिलाड़ियों का प्रदर्शन उम्मीद से काफी खराब रहा, जबकि अहम मौकों पर टीम दबाव भी नहीं झेल सकी. आइए जानते हैं भारत की हार के पांच सबसे बड़े कारण.

प्रसिद्ध कृष्णा ने लुटाए जमकर रन

तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा इस मैच में सबसे महंगे साबित हुए. आयरलैंड के बल्लेबाजों ने उनकी गेंदों पर खुलकर रन बनाए और उन्हें कोई खास परेशानी नहीं हुई. खासकर डेथ ओवरों में प्रसिद्ध रन रोकने में नाकाम रहे, जिससे आयरलैंड का स्कोर तेजी से बढ़ गया. कृष्णा ने 4 ओवर में कुल 57 रन लुटाए.

वॉशिंगटन सुंदर का 19 रन वाला ओवर पड़ा भारी

मैच के सबसे अहम मोड़ पर वॉशिंगटन सुंदर का एक ओवर भारत के लिए नुकसानदायक साबित हुआ. उन्होंने अपने एकमात्र ओवर में 19 रन दे दिए, जिससे आयरलैंड की पारी को जबरदस्त रफ्तार मिल गई. बल्लेबाजों ने इस ओवर में बड़े शॉट लगाए और मैच का पूरा मोमेंटम अपने पक्ष में कर लिया.

संजू सैमसन, ईशान किशन, अय्यर

भारतीय बल्लेबाजी की शुरुआत बेहद खराब रही. अभिषेक शर्मा के 50 रन के अलावा संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन जैसे बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सके. लगातार विकेट गिरने से पूरी बल्लेबाजी लड़खड़ा गई और टीम कभी भी मैच पर अपनी पकड़ नहीं बना सकी.

मिडिल ऑर्डर भी नहीं आया काम

जब टीम को साझेदारी की जरूरत थी, तब मध्यक्रम के बल्लेबाज भी कुछ खास नहीं कर पाए. किसी खिलाड़ी ने पारी को संभालने या अंत तक टिककर खेलने की कोशिश नहीं की. लगातार विकेट गिरने से रन गति पर असर पड़ा. मिडिल ऑर्डर में शिवम दुबे ने 25, तिलक वर्मा ने 19 रन बनाए.

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Tags: India vs Ireland
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