TMC के आपसी विवाद में 3 क्रिकेटर्स उलझे, कीर्ति आजाद का बागियों पर हमला, यूसुफ पठान पर अटकलें, गांगुली ने तोड़ी चुप्पी

पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के अंदर चल रही खींचतान की खूब चर्चा हो रही है. दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे मामले में भारतीय क्रिकेट के तीन बड़े नाम भी चर्चा में आ गए हैं. इनमें कीर्ति आजाद, यूसुफ पठान और सौरव गांगुली शामिल हैं. सबसे पहले बात कीर्ति आजाद की. 1983 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य और मौजूदा टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद खुलकर ममता बनर्जी के समर्थन में सामने आए हैं.

उन्होंने बागी नेताओं के उस दावे को गलत बताया है, जिसमें कहा गया था कि उनके साथ 20 सांसद हैं. कीर्ति आजाद का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में सांसद उनके साथ नहीं हैं और यह सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही है. उन्होंने साफ कहा कि अगर कोई नेता भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में जाना चाहता है तो उसे खुलकर अपनी बात कहनी चाहिए. उन्होंने बागी नेताओं की आलोचना करते हुए कहा कि ममता बनर्जी ने कई नेताओं को मौके दिए, लेकिन अब वही लोग पार्टी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं.

यूसुफ पठान को लेकर बढ़ी चर्चा

2011 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे यूसुफ पठान का नाम भी इस विवाद में सामने आया है. कुछ टीएमसी नेताओं का दावा है कि यूसुफ पठान की भाजपा नेताओं से बातचीत हुई है. हालांकि अभी तक उन्होंने इस मामले पर कोई बयान नहीं दिया है. यही वजह है कि उनके भविष्य को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं. हालांकि सच्चाई क्या है, यह आने वाले समय में ही साफ होगा.

सौरव गांगुली ने अफवाहों को किया खारिज

पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली का नाम भी इस मामले में जोड़ा गया था. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि उन्होंने यूसुफ पठान से ममता बनर्जी की ओर से बात की थी. लेकिन गांगुली ने इन खबरों को पूरी तरह गलत बताया. उन्होंने कहा कि उनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है और उन्होंने कभी यूसुफ पठान से इस बारे में बात नहीं की. गांगुली ने लोगों से अफवाहों पर भरोसा नहीं करने की भी अपील की. फिलहाल टीएमसी के अंदर चल रही इस सियासी लड़ाई में क्रिकेट के इन बड़े नामों की चर्चा खूब हो रही है.