TMC के आपसी विवाद में 3 क्रिकेटर्स उलझे, कीर्ति आजाद का बागियों पर हमला, यूसुफ पठान पर अटकलें, गांगुली ने तोड़ी चुप्पी

उन्होंने बागी नेताओं के उस दावे को गलत बताया है, जिसमें कहा गया था कि उनके साथ 20 सांसद हैं. कीर्ति आजाद का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में सांसद उनके साथ नहीं हैं और यह सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही है. उन्होंने साफ कहा कि अगर कोई नेता भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में जाना चाहता है तो उसे खुलकर अपनी बात कहनी चाहिए. उन्होंने बागी नेताओं की आलोचना करते हुए कहा कि ममता बनर्जी ने कई नेताओं को मौके दिए, लेकिन अब वही लोग पार्टी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं.
यूसुफ पठान को लेकर बढ़ी चर्चा
2011 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे यूसुफ पठान का नाम भी इस विवाद में सामने आया है. कुछ टीएमसी नेताओं का दावा है कि यूसुफ पठान की भाजपा नेताओं से बातचीत हुई है. हालांकि अभी तक उन्होंने इस मामले पर कोई बयान नहीं दिया है. यही वजह है कि उनके भविष्य को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं. हालांकि सच्चाई क्या है, यह आने वाले समय में ही साफ होगा.