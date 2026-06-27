Team India Biggest Upsets: आयरलैंड ही नहीं… इन टीमों से भी मिली टीम इंडिया को सरप्राइज हार, हल्के में ले रहे थे

जिम्बाब्वे भी दे चुका झटका

इसके बाद 1999 के वनडे विश्व कप में जिम्बाब्वे ने भारत को 3 रन से हराकर बड़ा उलटफेर किया. आसान लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय बल्लेबाजी दबाव में बिखर गई और जिम्बाब्वे ने यादगार जीत दर्ज कर ली. हाल ही में आयरलैंड ने भी पहले टी20 मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को चौंका दिया. मेजबान टीम ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में बेहतर खेल दिखाकर ऐतिहासिक जीत अपने नाम की.

केन्या ने भी दिया था बड़ा झटका

साल 2003 विश्व कप से पहले खेले गए अभ्यास मैच में केन्या ने भी भारत को हराकर सभी को हैरान कर दिया था. भले ही यह आधिकारिक विश्व कप मुकाबला नहीं था, लेकिन इस जीत ने साबित कर दिया कि केन्या जैसी उभरती टीम भी बड़े विरोधियों को चुनौती दे सकती है. उस समय यह परिणाम क्रिकेट जगत की बड़ी खबर बना था.

क्रिकेट में कोई टीम छोटी नहीं होती

बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, आयरलैंड और केन्या जैसी टीमों की जीत इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है. अगर कोई टीम पूरे आत्मविश्वास और सही रणनीति के साथ मैदान पर उतरती है, तो वह किसी भी मजबूत विरोधी को हरा सकती है. यही कारण है कि हर मुकाबले में टीम इंडिया को भी पूरी तैयारी और सतर्कता के साथ उतरना पड़ता है.