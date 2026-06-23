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मां ने क्रिकेटर बनाने के लिए छोड़ी नौकरी, काम से ज्यादा बेटे पर दिया ध्यान, टीम इंडिया में सेलेक्शन करवाकर लिया दम

युवा क्रिकेटर सूर्यांश शेडगे ने पहली बार टीम इंडिया में जगह बनाकर बड़ा मुकाम हासिल किया है. इस खास मौके पर उन्होंने अपनी मां के त्याग को याद किया, जिन्होंने बेटे के क्रिकेट सपने को पूरा करने के लिए नौकरी तक छोड़ दी थी.

By: Satyam Sengar | Published: June 23, 2026 5:26:05 PM IST

सूर्यांश शेडगे के लिए भारतीय टीम में जगह बनाना किसी बड़े सपने के सच होने जैसा है.
सूर्यांश शेडगे के लिए भारतीय टीम में जगह बनाना किसी बड़े सपने के सच होने जैसा है.


मुंबई के युवा क्रिकेटर सूर्यांश शेडगे के लिए भारतीय टीम में जगह बनाना किसी बड़े सपने के सच होने जैसा है. पंजाब किंग्स के लिए खेलने वाले इस युवा ऑलराउंडर को पहली बार टीम इंडिया के टी20 स्क्वाड में शामिल किया गया है. चोटिल नीतीश कुमार रेड्डी की जगह सूर्यांश को यह बड़ा मौका मिला है. टीम में चयन के बाद सूर्यांश ने अपनी खुशी जाहिर करने के साथ-साथ उस संघर्ष को भी याद किया, जिसने उन्हें यहां तक पहुंचाया है.
सूर्यांश ने बताया कि उनकी इस सफलता के पीछे उनके परिवार का बहुत बड़ा हाथ है. उन्होंने खासतौर पर अपनी मां के त्याग को याद किया, जिन्होंने बेटे के क्रिकेट करियर को आगे बढ़ाने के लिए अपनी नौकरी तक छोड़ दी थी. जब सूर्यांश का क्रिकेट में समय बढ़ने लगा और उन्हें लगातार ट्रेनिंग, अभ्यास और मैचों के लिए समय देने की जरूरत पड़ी, तब उनकी मां ने अपने काम से ज्यादा बेटे के सपने को महत्व दिया. वह हर कदम पर उनके साथ खड़ी रहीं और उनकी क्रिकेट यात्रा में सबसे बड़ी ताकत बनीं.

माता पिता को टैलेंट पर था यकीन

युवा खिलाड़ी ने बताया कि उनके माता-पिता ने हमेशा उनकी प्रतिभा पर भरोसा किया. शुरुआती दिनों से ही परिवार ने उन्हें क्रिकेट में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया. अभ्यास के लिए जाना हो, टूर्नामेंट खेलना हो या करियर से जुड़े फैसले लेने हों, परिवार ने हर परिस्थिति में उनका साथ दिया. सूर्यांश का मानना है कि आज वह जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, उसमें उनके परिवार की मेहनत और बलिदान की अहम भूमिका है.

शेडगे का शानदार प्रदर्शन

सूर्यांश शेडगे ने घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में अपने प्रदर्शन से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है. वह अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और दबाव की स्थिति में तेजी से रन बनाने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं. अब टीम इंडिया में जगह मिलने के बाद उनके लिए यह एक नई शुरुआत है. सूर्यांश की कहानी यह दिखाती है कि एक खिलाड़ी की सफलता के पीछे सिर्फ उसकी मेहनत नहीं होती, बल्कि परिवार का भरोसा, समर्थन और त्याग भी उतना ही जरूरी होता है. उनके लिए भारतीय टीम का बुलावा सिर्फ एक उपलब्धि नहीं, बल्कि सालों की मेहनत और परिवार के सपनों की जीत है.

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Tags: Suryansh Shedge
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