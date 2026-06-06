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सूर्यकुमार यादव से छिनी टी20 इंटरनेशनल कप्तानी, सोशल मीडिया पर टीम के लिए किया पोस्ट, वैभव सूर्यवंशी के लिए किया अलग से पोस्ट

Suryakumar Yadav: टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम से बाहर होने के बाद सूर्यकुमार यादव ने सोशल मीडिया पर पहली पोस्ट की है, जो कुछ ही देर में वायरल हो गयी. आइये जानते हैं उनकी इस पोस्ट के बारे में!

By: Shivangi Shukla | Published: June 6, 2026 5:07:55 PM IST

सूर्यकुमार यादव
सूर्यकुमार यादव


Suryakumar Yadav: मार्च में भारत को तीसरी बार टी20 विश्व कप का खिताब दिलाने के तीन महीने बाद, सूर्यकुमार यादव आयरलैंड, इंग्लैंड और एशियाई खेलों के लिए भारतीय टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम से बाहर हो गए हैं. श्रेयस अय्यर को आयरलैंड में होने वाले दो टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों, इंग्लैंड में खेले जाने वाले पांच मैचों और सितंबर और अक्टूबर में जापान में होने वाले एशियाई खेलों के लिए नया कप्तान बनाया गया है.

टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम से बाहर होने के बाद सूर्यकुमार यादव ने सोशल मीडिया पर पहली पोस्ट की है, जो कुछ ही देर में वायरल हो गयी. आइये जानते हैं उनकी इस पोस्ट के बारे में!

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सूर्यकुमार यादव की पोस्ट के बारे में 

विश्व कप और आईपीएल में सूर्यकुमार के खराब प्रदर्शन के बाद से ही आगामी टूर्नामेंट्स के लिए कप्तानी में बदलाव की उम्मीद की जा रही थी. विश्व कप में उन्होंने नौ पारियों में सिर्फ 242 रन बनाए, जिसमें अमेरिका के खिलाफ उनकी नाबाद 84 रनों की पारी ही एकमात्र महत्वपूर्ण पारी थी. हाल ही में टीम से बर्खास्त होने के बाद सूर्यकुमार यादव ने पहली बार सोशल मीडिया पर पोस्ट किया. उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में भारतीय टीम की एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, “इस उच्च कुशल टीम को आगे आने वाली चुनौतियों के लिए शुभकामनाएं.” 

सूर्यकुमार यादव से छिनी टी20 इंटरनेशनल कप्तानी, सोशल मीडिया पर टीम के लिए किया पोस्ट, वैभव सूर्यवंशी के लिए किया अलग से पोस्ट

इसके अलावा एक अलग पोस्ट में उन्होंने वैभव सूर्यवंशी को चयन पर बधाई दी. उन्होंने लिखा, “आपने यह उपलब्धि पूरी तरह से हासिल की है. आपकी आगे की यात्रा देखने के लिए बेहद उत्साहित हूं.”

सूर्यकुमार यादव से छिनी टी20 इंटरनेशनल कप्तानी, सोशल मीडिया पर टीम के लिए किया पोस्ट, वैभव सूर्यवंशी के लिए किया अलग से पोस्ट

वैभव को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पहली बार मिला मौका

भारत ने शनिवार को वैभव सूर्यवंशी को अपनी टी20 टीम में शामिल किया. IPL में शानदार प्रदर्शन की एक श्रृंखला के बाद 15 वर्षीय इस प्रतिभाशाली खिलाड़ी को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पहली बार मौका दिया गया. जानकारों के अनुसार बाएं हाथ का यह सलामी बल्लेबाज भारत का सबसे कम उम्र का डेब्यू करने वाला खिलाड़ी बनकर अपनी शानदार प्रगति को और भी यादगार बना सकता है, और सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ सकता है, जिन्होंने 1989 में 16 साल और 205 दिन की उम्र में अपना पहला टेस्ट खेला था.

Tags: CricketSURYAKUMAR YADAVvaibhav suryavanshi
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