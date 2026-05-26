‘सूर्यकुमार यादव को कप्तान रहने दो, अय्यर-तिलक को क्यों बनाना’? पूर्व क्रिकेटर की BCCI को सलाह

MSK Prasad on Suryakumar Yadav: भारत को टी20 इंटरनेशनल टीम की कप्तानी से सूर्यकुमार यादव को हटाने के खिलाफ सलाह दी गई है, क्योंकि हाल के कुछ रिपोर्टों के अनुसार टीम मैनेजमेंट उनके भविष्य पर विचार कर रहा है. सूर्यकुमार यादव ने हाल ही में भारत को टी20 विश्व कप जिताने में अहम भूमिका निभाई थी और वह इस उपलब्धि को हासिल करने वाले केवल तीसरे भारतीय कप्तान बने थे. हालांकि, आईपीएल 2026 में उनके खराब प्रदर्शन ने चिंता बढ़ा दी है.

फॉर्मेट के लिए कोई स्पष्ट और तैयार लंबी अवधि का कप्तान उपलब्ध नहीं है. उन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए 13 मैचों में 270 रन बनाए और टीम प्लेऑफ में जगह नहीं बना सकी. उनकी बल्लेबाजी फॉर्म में गिरावट के कारण उनके नेतृत्व पर भी सवाल उठने लगे हैं. पूर्व भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज और सेलेक्शन कमिटी के पूर्व अध्यक्ष एमएसके प्रसाद ने सूर्यकुमार यादव का समर्थन किया है. उनका मानना है कि टीम में नेतृत्व की निरंतरता बनाए रखना बहुत जरूरी है. उन्होंने कहा कि अभी भारत के पास टी20फॉर्मेटके लिए कोई स्पष्ट और तैयार लंबी अवधि का कप्तान उपलब्ध नहीं है.

बार बार कप्तानी बदलना ठीक नहीं

उनके अनुसार बार-बार कप्तान बदलने से टीम की दिशा और माहौल प्रभावित हो सकता है. प्रसाद ने कहा कि भारतीय टीम को तत्काल प्रतिक्रिया देने के बजाय एक स्थिर योजना और बदलाव प्रक्रिया की आवश्यकता है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी को जारी रखने का मुख्य कारण टीम में स्थिरता बनाए रखना है. प्रसाद का मानना है कि कप्तान के रूप में उनका अनुभव खिलाड़ियों को आत्मविश्वास देता है. इससे टीम के प्रदर्शन में निरंतरता बनी रहती है और भविष्य के लिए मजबूत आधार तैयार होता है.

ईशान, तिलक पर क्या बोले?

साथ ही यह बदलाव के दबाव को कम करता है और टीम के माहौल को स्थिर रखता है. प्रसाद ने सुझाव दिया कि चयनकर्ता उप-कप्तान की भूमिका को अलग-अलग सीरीज में घुमाकर नई पीढ़ी के नेताओं को तैयार करें. श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन, तिलक वर्मा और ईशान किशन जैसे खिलाड़ियों को भविष्य के टी20 कप्तान के रूप में विकसित किया जा सकता है. इससे भारत को लंबे समय के नेतृत्व विकल्प मिलेंगे और टीम का भविष्य मजबूत होगा.