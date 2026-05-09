सूर्या या हार्दिक? RCB के खिलाफ कौन करेगी कप्तानी, मुंबई इंडियंस किसपर जताएगा भरोसा

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Suryakumar Yadav: मुंबई इंडियंस को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के महत्वपूर्ण मुकाबले से पहले बड़ी खुशखबरी मिली है. भारत के टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव रविवार, 10 मई को रायपुर में खेले जाने वाले मैच के लिए उपलब्ध रहेंगे. हाल ही में पिता बने सूर्यकुमार के निजी कारणों से मैच से बाहर रहने की अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन अब उन्होंने टीम मैनेजमेंट को अपनी उपलब्धता की पुष्टि कर दी है.
सूर्यकुमार यादव ने पिछला मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ कप्तान के रूप में खेला था, क्योंकि नियमित कप्तान हार्दिक पंड्या पीठ में खिंचाव के कारण टीम से बाहर थे. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आरसीबी के खिलाफ मुकाबले में मुंबई इंडियंस की कमान किसके हाथ में होगी. अगर हार्दिक पंड्या पूरी तरह फिट होकर वापसी करते हैं, तो वही एक बार फिर टीम की कप्तानी संभालेंगे. लेकिन अगर वह फिट नहीं हो पाए, तो सूर्यकुमार यादव लगातार दूसरे मैच में मुंबई इंडियंस का नेतृत्व कर सकते हैं. टीम प्रबंधन अंतिम निर्णय मैच से ठीक पहले लेगा.
प्लेऑफ की दौड़ में अहम मुकाबला
मुंबई इंडियंस के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ यह मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण है. सूर्यकुमार यादव की उपलब्धता से टीम के बल्लेबाजी क्रम को मजबूती मिलेगी और प्लेऑफ की उम्मीदों को भी बड़ा सहारा मिलेगा. फिलहाल मुंबई इंडियंस की टीम पाइंट टेबल में 9वें स्थान पर है. 10 में से उन्होंने 3 मुकाबले ही जीते हैं जबकि 7 मैचों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है. उनके प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद भी लगभग खत्म होने की कगार पर आ गई है.
मुंबई इंडियंस का स्क्वॉड: रोहित शर्मा, रायन रिकल्टन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या (कप्तान), नमन धीर, मिशेल सेंटनर, शार्दुल ठाकुर, ट्रेंट बोल्ट, मयंक मार्कंडे, जसप्रीत बुमराह, शेरफेन रदरफोर्ड, कॉर्बिन बॉश, अश्वनी कुमार, रघु शर्मा, राज बावा, दीपक चाहर, एएम ग़ज़नफ़र, रॉबिन मिंज, क्विंटन डी कॉक, विल जैक्स, मयंक रावत, अथर्व अंकोलेकर, दानिश मालेवार, मोहम्मद सलाहुद्दीन इज़हार