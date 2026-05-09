सूर्या या हार्दिक? RCB के खिलाफ कौन करेगी कप्तानी, मुंबई इंडियंस किसपर जताएगा भरोसा

सूर्यकुमार यादव ने पिछला मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ कप्तान के रूप में खेला था, क्योंकि नियमित कप्तान हार्दिक पंड्या पीठ में खिंचाव के कारण टीम से बाहर थे. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आरसीबी के खिलाफ मुकाबले में मुंबई इंडियंस की कमान किसके हाथ में होगी. अगर हार्दिक पंड्या पूरी तरह फिट होकर वापसी करते हैं, तो वही एक बार फिर टीम की कप्तानी संभालेंगे. लेकिन अगर वह फिट नहीं हो पाए, तो सूर्यकुमार यादव लगातार दूसरे मैच में मुंबई इंडियंस का नेतृत्व कर सकते हैं. टीम प्रबंधन अंतिम निर्णय मैच से ठीक पहले लेगा.

प्लेऑफ की दौड़ में अहम मुकाबला

मुंबई इंडियंस के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ यह मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण है. सूर्यकुमार यादव की उपलब्धता से टीम के बल्लेबाजी क्रम को मजबूती मिलेगी और प्लेऑफ की उम्मीदों को भी बड़ा सहारा मिलेगा. फिलहाल मुंबई इंडियंस की टीम पाइंट टेबल में 9वें स्थान पर है. 10 में से उन्होंने 3 मुकाबले ही जीते हैं जबकि 7 मैचों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है. उनके प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद भी लगभग खत्म होने की कगार पर आ गई है.