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कप्तानी गंवाते ही सूर्यकुमार यादव ने उतारा गुस्सा, श्रेयस अय्यर की टीम को जमकर धोया, 200 के स्ट्राइक रेट से ठोके रन

Suryakumar Yadav: टी20 कप्तानी गंवाने और भारतीय टीम से बाहर होने के कुछ घंटों बाद सूर्यकुमार यादव ने मुंबई टी20 लीग में 24 गेंदों पर 48 रन की तूफानी पारी खेली. सबसे चौंकाने वाली बात तो ये रही कि उन्होंने श्रेयस अय्यर की टीम पर अपना गुस्सा उतारा.

By: Satyam Sengar | Published: June 6, 2026 8:44:00 PM IST

सूर्यकुमार यादव ने 200 के स्ट्राइक रेट से ठोके रन.
सूर्यकुमार यादव ने 200 के स्ट्राइक रेट से ठोके रन.


भारतीय टी20 टीम की कप्तानी छिनने और आयरलैंड-इंग्लैंड सीरीज के लिए टीम में जगह नहीं मिलने के कुछ ही घंटों बाद सूर्यकुमार यादव ने मैदान पर ऐसा प्रदर्शन किया, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. मुंबई टी20 लीग में खेलते हुए सूर्यकुमार ने सिर्फ 24 गेंदों में 48 रन ठोक दिए और दिखा दिया कि उनकी बल्लेबाजी में अभी भी वही धार बरकरार है. सबसे चौंकाने वाली बात तो ये रही कि उन्होंने श्रेयस अय्यर की टीम पर अपना गुस्सा उतारा.

शनिवार (6 जून) को ट्रायम्फ्स नाइट्स एमएनई और सोबो मुंबई फाल्कन्स के बीच मुकाबला खेला गया. इस मैच में ट्रायम्फ्स नाइट्स की कप्तानी सूर्यकुमार यादव कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ नई भारतीय टी20 टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर की मौजूदगी वाली टीम थी. ऐसे में इस मुकाबले को लेकर पहले से ही काफी चर्चा थी. सूर्यकुमार जब बल्लेबाजी करने आए तो शुरुआत से ही उनके इरादे साफ नजर आ रहे थे. उन्होंने गेंदबाजों पर हमला बोल दिया और मैदान के हर कोने में शॉट लगाए.

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3 चौके और 4 छक्के लगाए

अपनी 24 गेंदों की पारी में उन्होंने 3 चौके और 4 लंबे छक्के लगाए. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 200 का रहा, जो बताता है कि वह कितनी तेजी से रन बना रहे थे. लग रहा था कि सूर्यकुमार आसानी से अर्धशतक पूरा कर लेंगे, लेकिन स्पिन गेंदबाज यश प्रकाश डिचोलकर ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया. वह सिर्फ 2 रन से अपना पचासा पूरा करने से चूक गए. हालांकि उनकी इस छोटी लेकिन धमाकेदार पारी ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया.

क्या चयनकर्ताओं को दिया जवाब?

क्रिकेट फैंस इस पारी को सिर्फ एक अच्छी बल्लेबाजी नहीं, बल्कि चयनकर्ताओं को दिया गया जवाब भी मान रहे हैं. जिस दिन उन्हें टी20 टीम से बाहर किया गया और कप्तानी की जिम्मेदारी श्रेयस अय्यर को सौंपी गई, उसी दिन सूर्यकुमार ने बल्ले से अपनी ताकत दिखा दी. हालांकि टीम में वापसी का फैसला चयनकर्ताओं के हाथ में है, लेकिन इतना जरूर है कि सूर्यकुमार यादव ने यह बता दिया है कि वह अभी खत्म नहीं हुए हैं. 

Tags: SURYAKUMAR YADAV
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