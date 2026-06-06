कप्तानी गंवाते ही सूर्यकुमार यादव ने उतारा गुस्सा, श्रेयस अय्यर की टीम को जमकर धोया, 200 के स्ट्राइक रेट से ठोके रन

शनिवार (6 जून) को ट्रायम्फ्स नाइट्स एमएनई और सोबो मुंबई फाल्कन्स के बीच मुकाबला खेला गया. इस मैच में ट्रायम्फ्स नाइट्स की कप्तानी सूर्यकुमार यादव कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ नई भारतीय टी20 टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर की मौजूदगी वाली टीम थी. ऐसे में इस मुकाबले को लेकर पहले से ही काफी चर्चा थी. सूर्यकुमार जब बल्लेबाजी करने आए तो शुरुआत से ही उनके इरादे साफ नजर आ रहे थे. उन्होंने गेंदबाजों पर हमला बोल दिया और मैदान के हर कोने में शॉट लगाए.
3 चौके और 4 छक्के लगाए
अपनी 24 गेंदों की पारी में उन्होंने 3 चौके और 4 लंबे छक्के लगाए. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 200 का रहा, जो बताता है कि वह कितनी तेजी से रन बना रहे थे. लग रहा था कि सूर्यकुमार आसानी से अर्धशतक पूरा कर लेंगे, लेकिन स्पिन गेंदबाज यश प्रकाश डिचोलकर ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया. वह सिर्फ 2 रन से अपना पचासा पूरा करने से चूक गए. हालांकि उनकी इस छोटी लेकिन धमाकेदार पारी ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया.