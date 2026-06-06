कप्तानी गंवाते ही सूर्यकुमार यादव ने उतारा गुस्सा, श्रेयस अय्यर की टीम को जमकर धोया, 200 के स्ट्राइक रेट से ठोके रन

3 चौके और 4 छक्के लगाए

अपनी 24 गेंदों की पारी में उन्होंने 3 चौके और 4 लंबे छक्के लगाए. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 200 का रहा, जो बताता है कि वह कितनी तेजी से रन बना रहे थे. लग रहा था कि सूर्यकुमार आसानी से अर्धशतक पूरा कर लेंगे, लेकिन स्पिन गेंदबाज यश प्रकाश डिचोलकर ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया. वह सिर्फ 2 रन से अपना पचासा पूरा करने से चूक गए. हालांकि उनकी इस छोटी लेकिन धमाकेदार पारी ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया.

क्या चयनकर्ताओं को दिया जवाब?

क्रिकेट फैंस इस पारी को सिर्फ एक अच्छी बल्लेबाजी नहीं, बल्कि चयनकर्ताओं को दिया गया जवाब भी मान रहे हैं. जिस दिन उन्हें टी20 टीम से बाहर किया गया और कप्तानी की जिम्मेदारी श्रेयस अय्यर को सौंपी गई, उसी दिन सूर्यकुमार ने बल्ले से अपनी ताकत दिखा दी. हालांकि टीम में वापसी का फैसला चयनकर्ताओं के हाथ में है, लेकिन इतना जरूर है कि सूर्यकुमार यादव ने यह बता दिया है कि वह अभी खत्म नहीं हुए हैं.