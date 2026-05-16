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IPL 2026: सुनील नरेन ने रचा इतिहास, जो काम एबी डिविलियर्स, मैकुलम जैसे प्लेयर नहीं कर सके, वो कर दिखाया

सुनील नरेन ने आईपीएल इतिहास में नया रिकॉर्ड बनाते हुए 200 मैच खेलने वाले पहले विदेशी खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया. कोलकाता नाइट राइडर्स के स्टार खिलाड़ी ने गेंद और बल्ले दोनों से शानदार प्रदर्शन कर टीम को कई यादगार जीत दिलाई हैं.

By: Satyam Sengar | Published: May 16, 2026 7:30:46 PM IST

सुनील नरेन ने रचा इतिहास.
सुनील नरेन ने रचा इतिहास.


कोलकाता नाइट राइडर्स के स्टार ऑलराउंडर सुनील नरेन ने इंडियन प्रीमियर लीग में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है. शनिवार को गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेले गए मुकाबले में नरेन ने अपना 200वां आईपीएल मैच खेला और इसी के साथ वह आईपीएल इतिहास में 200 मैच खेलने वाले पहले विदेशी खिलाड़ी बन गए. इससे पहले एबी डिविलयर्स और ब्रैंडन मैकुलम जैसे प्लेयर भी यह कारनामा नहीं कर पाए थे. सुनील नरेन ने साल 2012 में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए आईपीएल में डेब्यू किया था.
खास बात यह है कि वह अपने पूरे आईपीएल करियर में सिर्फ केकेआर टीम के लिए ही खेले हैं. पिछले कई वर्षों में उन्होंने अपनी शानदार गेंदबाजी और उपयोगी बल्लेबाजी से टीम को कई महत्वपूर्ण जीत दिलाई हैं. आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ियों की सूची में नरेन अब पहले स्थान पर पहुंच गए हैं. इस सूची में दूसरे स्थान पर मुंबई इंडियंस के पूर्व खिलाड़ी कीरोन पोलार्ड हैं, जिन्होंने 189 मैच खेले थे. पोलार्ड ने आईपीएल में 3412 रन बनाने के साथ 69 विकेट भी लिए थे.

गेंद और बल्ले दोनों से किया कमाल

नरेन ने कोलकाता नाइट राइडर्स को तीन बार आईपीएल चैंपियन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. वह आईपीएल में केकेआर के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी हैं. अपनी रहस्यमयी स्पिन गेंदबाजी के कारण नरेन हमेशा बल्लेबाजों के लिए चुनौती बने रहे हैं. सुनील नरेन सिर्फ गेंदबाजी में ही नहीं, बल्कि बल्लेबाजी में भी टीम के लिए उपयोगी साबित हुए हैं. उन्होंने कई बार आक्रामक ओपनिंग बल्लेबाजी कर टीम को तेज शुरुआत दिलाई. अब तक वह आईपीएल में 126 पारियों में 1820 रन बना चुके हैं.

विदेशी गेंदबाजों में सबसे आगे

नरेन आईपीएल इतिहास के इकलौते विदेशी गेंदबाज हैं जिन्होंने 200 से ज्यादा विकेट हासिल किए हैं. इस सूची में उनके बाद ड्वेन ब्रावो और राशिद खान का नाम आता है. ब्रावो ने अपने आईपीएल करियर में 183 विकेट लिए थे, जबकि राशिद खान अब तक 174 विकेट हासिल कर चुके हैं. इसके अलावा नरेन केकेआर के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं. विराट कोहली, रोहित शर्मा और एमएस धोनी जैसे भारतीय दिग्गज भी एक ही फ्रेंचाइजी के लिए 200 से ज्यादा मैच खेल चुके हैं.

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Tags: sunil narine
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