पैसे कमाने की होड़ में BCCI पर सवाल, लगातार क्रिकेट से खिलाड़ियों को नहीं मिल रहा आराम, सुनील गावस्कर ने उठाई आवाज

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई को टीम के शेड्यूल और खिलाड़ियों के वर्कलोड को लेकर कई सुझाव दिए हैं. गावस्कर का मानना है कि भारतीय खिलाड़ियों को साल में कम से कम एक महीने का आराम मिलना चाहिए, जिससे उनकी फिटनेस बनी रहे और वे लंबे समय तक शानदार प्रदर्शन कर सकें. इससे यह भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीसीसीआई पैसे कमाने के चक्कर में अंधा हो गया है?

खास बात यह थी कि यह सीरीज आईपीएल 2026 के फाइनल के कुछ ही दिनों बाद खेली गई थी. गावस्कर ने इसी व्यस्त कार्यक्रम पर चिंता जताई और कहा कि खिलाड़ियों को लगातार क्रिकेट खेलने से बचाना जरूरी है. गावस्कर ने कहा कि बीसीसीआई अफगानिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे जैसी टीमों की मदद कर रहा है, जो क्रिकेट के विकास के लिए अच्छी बात है. भारत इन देशों के खिलाफ मैच खेलकर उन्हें आर्थिक और खेल के स्तर पर आगे बढ़ने का मौका देता है. हालांकि, उन्होंने टीम में लगातार बदलाव को लेकर चिंता जताई. गावस्कर ने कहा कि अगर हर सीरीज में खिलाड़ी बदलते रहेंगे तो भारतीय टीम के लिए खेलने वाली ‘इंडिया कैप’ की कीमत कम हो जाएगी.

गावस्कर बोले- खिलाड़ियों के साथ फैंस को भी चाहिए ब्रेक

उनके अनुसार किसी खिलाड़ी को सिर्फ इसलिए मौका नहीं मिलना चाहिए क्योंकि कोई बड़ा खिलाड़ी आराम कर रहा है. टीम में जगह प्रदर्शन के आधार पर मिलनी चाहिए. सुनील गावस्कर ने जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ियों को आराम दिए जाने पर भी अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि भारत जब भी मैदान पर उतरे तो कोशिश होनी चाहिए कि सबसे मजबूत टीम खेले. हालांकि चोट की स्थिति में बदलाव जरूरी हो सकता है.

दर्शक पर पड़ रहा असर

उन्होंने यह भी कहा कि लगातार क्रिकेट खेलने का असर दर्शकों पर भी पड़ रहा है. अफगानिस्तान के खिलाफ कुछ मैचों में कम दर्शकों की मौजूदगी इसका संकेत है. गावस्कर ने सुझाव दिया कि युवा खिलाड़ियों के लिए इंडिया ए और अंडर-19 मुकाबले होते रहने चाहिए, लेकिन मुख्य टीम के खिलाड़ियों को साल में एक लंबा ब्रेक जरूर मिलना चाहिए.