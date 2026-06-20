‘उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो…’ BCCI से सुनील गावस्कर की अपील, किस खिलाड़ी पर भड़क उठे?

भारतीय क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) से अपील की है कि वह उन विदेशी खिलाड़ियों के खिलाफ कड़े कदम उठाए जो इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के बीच में टूर्नामेंट छोड़ देते हैं और बाद में अन्य प्रतियोगिताओं में खेलते दिखाई देते हैं. उनका मानना है कि इससे फ्रेंचाइजी टीमों को नुकसान उठाना पड़ता है और उन्हें खिलाड़ियों की अनुपलब्धता से कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है.

अपने एक कॉलम में सुनील गावस्कर ने कहा कि बीसीसीआई द्वारा उन खिलाड़ियों पर दो साल का प्रतिबंध लगाने का नियम सही दिशा में उठाया गया कदम है, जो नीलामी में चुने जाने के बाद बिना किसी ठोस कारण के टूर्नामेंट से हट जाते हैं. हालांकि, उनका मानना है कि यह नियम उन खिलाड़ियों पर भी लागू होना चाहिए जो आईपीएल के दौरान चोट का बहाना बनाकर अपने देश लौट जाते हैं.

गावस्कर के अनुसार, कुछ विदेशी खिलाड़ी जब टीम की अंतिम एकादश में नियमित रूप से जगह नहीं बना पाते, तो वे चोट का हवाला देकर टूर्नामेंट छोड़ देते हैं. लेकिन बाद में वही खिलाड़ी अपने घरेलू क्रिकेट में खेलते नजर आते हैं. इससे यह सवाल उठता है कि क्या उनकी चोट वास्तव में गंभीर थी या नहीं.

फ्रेंचाइजी टीमों को होता है बड़ा नुकसान

सुनील गावस्कर ने कहा कि आईपीएल फ्रेंचाइजी खिलाड़ी खरीदने में बड़ी रकम खर्च करती हैं और उम्मीद करती हैं कि वे पूरे सीजन उपलब्ध रहेंगे. जब कोई खिलाड़ी अचानक टीम छोड़ देता है, तो उसके स्थान पर उपयुक्त विकल्प ढूंढना आसान नहीं होता. इससे टीम की रणनीति और प्रदर्शन दोनों प्रभावित होते हैं.

खिलाड़ियों और बोर्डों की जिम्मेदारी तय हो

गावस्कर ने यह भी याद दिलाया कि विदेशी क्रिकेट बोर्डों को खिलाड़ियों की फीस का एक हिस्सा मिलता है. ऐसे में यदि कोई खिलाड़ी बिना उचित कारण के मैच छोड़ता है, तो उसकी फीस में कटौती की जानी चाहिए. साथ ही संबंधित क्रिकेट बोर्ड को मिलने वाली राशि भी उसी अनुपात में कम की जानी चाहिए. उनका मानना है कि इससे खिलाड़ी और बोर्ड दोनों अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाएंगे.