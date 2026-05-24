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क्या विराट कोहली की स्लेजिंग को सपोर्ट कर रहे गावस्कर? बोले- इतना बड़ा मुद्दा नहीं, गलतियां हो जाती है

सुनील गावस्कर ने क्रिकेट में स्लेजिंग, खिलाड़ियों की दोस्ती और बदलते खेल के माहौल पर अपने विचार साझा किए. उन्होंने कहा कि क्रिकेट मैच के दौरान खिलाड़ियों से गलतिया हो जाती है.

By: Satyam Sengar | Published: May 24, 2026 3:58:11 PM IST

क्या विराट कोहली की स्लेजिंग को सपोर्ट कर रहे गावस्कर?
क्या विराट कोहली की स्लेजिंग को सपोर्ट कर रहे गावस्कर?


पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने क्रिकेट में स्लेजिंग, खिलाड़ियों की दोस्ती और खेल के बदलते माहौल पर अपने विचार साझा किए हैं. उन्होंने कहा कि इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) जैसे बड़े टूर्नामेंट में खिलाड़ियों के बीच कभी-कभी गुस्सा या बहस हो जाती है, लेकिन यह खेल का ही हिस्सा है. क्रिकेट हमेशा से एक ऐसा खेल रहा है जिसमें मेहनत, मज़ा और भावनाएं साथ-साथ चलती हैं. गावस्कर ने कहा कि जब खिलाड़ी मैदान पर खेलते हैं तो कभी-कभी वे गुस्से में कुछ बोल या कर देते हैं.
 
इसे ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि यह उस समय की भावना होती है. हर खिलाड़ी कभी न कभी ऐसे हालात से गुजरता है. सुनील गावस्कर ने बताया कि आज का क्रिकेट पहले से बहुत बदल गया है. अब कोई भी छोटी घटना कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया और टीवी पर पहुंच जाती है. पहले भी कैमरे होते थे, लेकिन उस समय इतनी जल्दी चर्चा नहीं होती थी. बता दें कि हाल में ही एक मैच में विराट कोहली और ट्रेविस हेड के बीच विवाद भी हुआ था, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाया था.
 

खिलाड़ियों से गलतियां हो जाती है

उन्होंने यह भी कहा कि खिलाड़ी भी आम इंसान होते हैं. उनसे भी गलतियां हो सकती हैं. कोई भी खिलाड़ी हमेशा परफेक्ट नहीं होता, लेकिन सभी अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं. गावस्कर ने कहा कि स्लेजिंग का असर हर खिलाड़ी पर अलग-अलग होता है. कुछ खिलाड़ी इसे नजरअंदाज कर देते हैं, कुछ को यह परेशान करता है और कुछ इसे अपनी ताकत बना लेते हैं. उन्होंने अपने पुराने समय को याद करते हुए बताया कि पहले मैच खत्म होने के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी साथ बैठते थे, बातें करते थे और कभी-कभी दोस्ती भी हो जाती थी.
 

क्रिकेट का बहुत अच्छा हिस्सा था

यह क्रिकेट का बहुत अच्छा हिस्सा था. उन्होंने वेस्टइंडीज टीम के खिलाफ खेलने का अनुभव भी साझा किया और कहा कि वे बिना कुछ बोले ही अपनी मौजूदगी से असर डालते थे. गावस्कर ने कहा कि उन्होंने हमेशा कोशिश की कि मैदान की बातें मैदान तक ही रहें और खेल पर पूरा ध्यान दिया जाए.

Tags: Sunil Gavaskar
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