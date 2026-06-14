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‘शुभमन गिल शतक बना सकता था, राहुल ने बिगाड़ दिया…’ सुनील गावस्कर के बयान से मची हलचल

सुनील गावस्कर ने अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे में टीम इंडिया की शानदार जीत की तारीफ की. उन्होंने कहा कि केएल राहुल, शुभमन गिल और अन्य खिलाड़ी व्यक्तिगत रिकॉर्ड नहीं बल्कि टीम की जीत को प्राथमिकता दे रहे हैं.

By: Satyam Sengar | Published: June 14, 2026 3:57:57 PM IST

शुभमन गिल को लेकर क्या बोले सुनील गावस्कर.
शुभमन गिल को लेकर क्या बोले सुनील गावस्कर.


भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे मैच में टीम इंडिया के प्रदर्शन की खूब तारीफ की है. धर्मशाला में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने शानदार खेल दिखाते हुए अफगानिस्तान को सात विकेट से हरा दिया. बारिश की वजह से मैच 25-25 ओवर का कर दिया गया था, लेकिन भारतीय टीम ने लक्ष्य का पीछा बहुत आसानी से कर लिया. गावस्कर का मानना है कि मौजूदा भारतीय टीम में खिलाड़ी अपने व्यक्तिगत रिकॉर्ड से ज्यादा टीम की जीत को महत्व दे रहे हैं. यही वजह है कि टीम लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है.
 
मैच के दौरान केएल राहुल ने तेज बल्लेबाजी करते हुए एक ओवर में 20 रन बनाए. उस समय शुभमन गिल अपने शतक से केवल 21 रन दूर थे, लेकिन राहुल ने तेजी से रन बनाकर टीम को जीत के करीब पहुंचा दिया. गावस्कर ने कहा कि इससे साफ पता चलता है कि खिलाड़ियों का ध्यान सिर्फ मैच जीतने पर है, न कि व्यक्तिगत उपलब्धियों पर.
 
केएल राहुल की सोच ने जीता दिल
सुनील गावस्कर ने कहा कि भारत के लिए उस समय करीब 30 रन और चाहिए थे. ऐसे में केएल राहुल ने आक्रामक बल्लेबाजी की और मैच को जल्दी खत्म करने की कोशिश की. उन्होंने व्यक्तिगत रिकॉर्ड के बारे में नहीं सोचा. गावस्कर के अनुसार, 23वें ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लेना दिखाता है कि भारतीय बल्लेबाज कितने आत्मविश्वास के साथ खेल रहे हैं. उन्होंने कहा कि लक्ष्य आसान नहीं था, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने उसे आसान बना दिया.
 
गेंदबाजों ने भी छोड़ी छाप
गावस्कर ने नितीश कुमार रेड्डी की भी तारीफ की. उन्होंने कहा कि रेड्डी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों कर सकते हैं, जिससे टीम को संतुलन मिलता है. कप्तान जरूरत के हिसाब से उनका उपयोग कर सकता है. इसके अलावा उन्होंने डेब्यू करने वाले तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ की भी सराहना की. गावस्कर ने कहा कि गुरनूर ने अपनी पहली ही गेंद से प्रभावित किया. उनकी तेज रफ्तार और अच्छी लाइन-लेंथ ने दिखाया कि वह भविष्य में भारत के लिए अहम खिलाड़ी बन सकते हैं.

Tags: Sunil Gavaskar
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