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वैभव सूर्यवंशी मौज मस्ती में थे, फिर सुनील गावस्कर गौर से क्यों देख रहे थे, वीडियो हो रहा वायरल

सुनिल गावस्कर ने वैभव सूर्यवंशी की 93 रनों की शानदार पारी की जमकर तारीफ की. 15 साल के इस युवा खिलाड़ी ने राजस्थान रॉयल्स के लिए बेहतरीन प्रदर्शन किया और अपनी समझदारी भरी बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया.

By: Satyam Sengar | Published: May 21, 2026 7:29:23 PM IST

वैभव सूर्यवंशी को एक टक से क्यों देख रहे थे गावस्कर?
वैभव सूर्यवंशी को एक टक से क्यों देख रहे थे गावस्कर?


पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) ने युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) की शानदार पारी देखकर जमकर तारीफ की है. यह मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपरजायंट्स के बीच IPL 2026 में खेला गया था. 15 साल के इस खिलाड़ी ने 38 गेंदों में 93 रनों की तेज पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 10 छक्के शामिल थे. उनकी इस पारी की मदद से राजस्थान रॉयल्स ने यह मैच 7 विकेट से आसानी से जीत लिया.

गावस्कर कमेंट्री कर रहे थे और उन्होंने मैच के दौरान वैभव की बल्लेबाजी को बहुत ध्यान से देखा. उनकी आंखों में इस युवा खिलाड़ी के लिए खास प्रशंसा साफ दिखाई दे रही थी. मैच के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें गावस्कर वैभव को ध्यान से देखते नजर आए. फैंस ने भी कहा कि दिग्गज खिलाड़ी उनके खेल से पूरी तरह प्रभावित थे. गावस्कर को देखकर बस यही लग रहा था कि वैभव में ऐसी क्या अलग बात है.

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वैभव की समझदारी भरी बल्लेबाजी

मैच के बाद वैभव को ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया. उन्होंने कहा कि उन्होंने शुरुआत में थोड़ा संभलकर खेलने का फैसला किया था क्योंकि पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी थी. उनका मानना था कि अगर वह शुरुआत में धैर्य रखेंगे तो बाद में बड़े शॉट खेलना आसान होगा. उन्होंने यह भी कहा कि वह अपने साथी बल्लेबाज के साथ मिलकर टीम के लिए अच्छी साझेदारी करना चाहते थे.

कम उम्र में बड़ा आत्मविश्वास 

वैभव ने कहा कि वह जानते हैं कि वह किसी भी समय चौके और छक्के लगा सकते हैं, इसलिए उन्हें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है. उनकी यही शांत सोच उनकी पारी की सबसे बड़ी ताकत रही. उन्हें पहली बार चर्चा में तब आए थे राजस्थान ने उन्हें आईपीएल 2025 से पहले 1.1 करोड़ रुपये में खरीदा था, तब उनकी उम्र सिर्फ 13 साल थी. इसके बाद उन्होंने अंडर-19 क्रिकेट में भी शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में शतक भी शामिल है. अब IPL 2026 में वह और ज्यादा मैच्योर और भरोसेमंद बल्लेबाज नजर आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि वह बाहरी चर्चा पर ध्यान नहीं देते और सिर्फ अपने खेल को बेहतर बनाने पर फोकस रखते हैं.

Tags: vaibhav sooryavashi
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