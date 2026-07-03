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‘श्रेयस अय्यर लापरवाह हैं, वह ओवरकॉन्फिडेंट था..’ कप्तान पर आगबबूला हुए सुनील गावस्कर, जमकर सुनाई खरी खोटी

आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में 0-2 से मिली हार पर पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने टीम इंडिया की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने इस हार को भारतीय क्रिकेट के सबसे खराब दिनों में से एक बताया. गावस्कर का मानना है कि खिलाड़ियों का जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास और हालात के मुताबिक नहीं खेलने की गलती टीम पर भारी पड़ी. सुनील गावस्कर ने तो श्रेयस अय्यर को लापरवाह और ओवरकॉन्फिडेंट बताया.

By: Satyam Sengar | Published: July 3, 2026 1:19:21 PM IST

श्रेयस अय्यर को गावस्कर ने लापरवाह बताया.
श्रेयस अय्यर को गावस्कर ने लापरवाह बताया.


आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में 0-2 से मिली हार के बाद भारतीय क्रिकेट टीम को हर तरफ से आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने इस हार को भारतीय क्रिकेट के इतिहास के सबसे निराशाजनक पलों में से एक बताया है. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में खेल रही टीम इंडिया बेलफास्ट में दोनों मुकाबले हार गई और सीरीज भी गंवा बैठी. सुनील गावस्कर ने तो श्रेयस अय्यर को लापरवाह और ओवरकॉन्फिडेंट बताया.

अपने कॉलम में गावस्कर ने कहा कि अगर आयरलैंड ने असाधारण क्रिकेट खेलकर भारत को हराया होता, तो हार का दुख कुछ कम होता. लेकिन उनकी नजर में भारत की हार की सबसे बड़ी वजह खिलाड़ियों का जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास और लापरवाही रही. उन्होंने कहा कि टीम ने विरोधी को हल्के में लिया और उसी का खामियाजा भुगतना पड़ा.

गावस्कर के मुताबिक क्रिकेट में सिर्फ बड़े शॉट खेलना ही काफी नहीं होता, बल्कि मैच की स्थिति और पिच के हिसाब से खुद को ढालना भी जरूरी है. उन्होंने कहा कि भारतीय बल्लेबाज अपनी आक्रामक छवि बनाए रखने की कोशिश में गलत शॉट खेलते रहे, जबकि आयरलैंड के गेंदबाजों ने अनुशासित गेंदबाजी और शानदार कैचिंग से पूरा फायदा उठाया. श्रेयस अय्यर भी मैच के दौरान लापरवाह और ओवरकॉनफिडेंट नजर आ रहे थे.

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हालात के मुताबिक नहीं खेल पाई टीम इंडिया

भारत पहला टी20 मुकाबला 34 रन से हार गया, जबकि दूसरे मैच में सिर्फ एक रन से हार झेलनी पड़ी. गावस्कर का मानना है कि आईपीएल और टी20 विश्व कप में बल्लेबाजों के अनुकूल पिचों पर खेलने के बाद भारतीय खिलाड़ी बेलफास्ट की अतिरिक्त उछाल और गति वाली पिचों के मुताबिक खुद को नहीं बदल सके. उन्होंने कहा कि यह हार टीम इंडिया के लिए बड़ा सबक है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में केवल प्रतिभा के दम पर जीत हासिल नहीं की जा सकती. खिलाड़ियों को हर परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालना होगा और किसी भी विरोधी टीम को हल्के में लेने की गलती नहीं करनी चाहिए.

Tags: Shreyas IyerSunil Gavaskar
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