‘श्रेयस अय्यर लापरवाह हैं, वह ओवरकॉन्फिडेंट था..’ कप्तान पर आगबबूला हुए सुनील गावस्कर, जमकर सुनाई खरी खोटी

अपने कॉलम में गावस्कर ने कहा कि अगर आयरलैंड ने असाधारण क्रिकेट खेलकर भारत को हराया होता, तो हार का दुख कुछ कम होता. लेकिन उनकी नजर में भारत की हार की सबसे बड़ी वजह खिलाड़ियों का जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास और लापरवाही रही. उन्होंने कहा कि टीम ने विरोधी को हल्के में लिया और उसी का खामियाजा भुगतना पड़ा.
गावस्कर के मुताबिक क्रिकेट में सिर्फ बड़े शॉट खेलना ही काफी नहीं होता, बल्कि मैच की स्थिति और पिच के हिसाब से खुद को ढालना भी जरूरी है. उन्होंने कहा कि भारतीय बल्लेबाज अपनी आक्रामक छवि बनाए रखने की कोशिश में गलत शॉट खेलते रहे, जबकि आयरलैंड के गेंदबाजों ने अनुशासित गेंदबाजी और शानदार कैचिंग से पूरा फायदा उठाया. श्रेयस अय्यर भी मैच के दौरान लापरवाह और ओवरकॉनफिडेंट नजर आ रहे थे.
हालात के मुताबिक नहीं खेल पाई टीम इंडिया