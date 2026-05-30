Women’s T20 World Cup 2026: श्रीलंका ने टी20 विश्व कप के लिए टीम का ऐलान किया, चमारी अथापथ्थु करेंगी कप्तानी

युवा खिलाड़ियों पर चयनकर्ताओं का भरोसा
17 वर्षीय शाशिनी गिम्हानी इस टीम की सबसे चर्चित खिलाड़ियों में से एक हैं. वह एक एम्बिडेक्स्ट्रस रिस्ट स्पिनर हैं और अब तक सात टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेल चुकी हैं. शाशिनी ने मात्र 15 वर्ष की उम्र में श्रीलंका के लिए पदार्पण कर इतिहास रचा था. उन्हें देश की सबसे प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ियों में गिना जाता है. वहीं, हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ श्रृंखला का हिस्सा रहीं रश्मिका सेव्वांदी, देवमी विहांगा और इनोका रणवीरा को इस बार टीम में जगह नहीं मिली है.
ग्रुप में मिल सकती है श्रीलंका की चुनौती
श्रीलंका को ग्रुप-2 में मेजबान इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेस्टइंडीज, आयरलैंड और स्कॉटलैंड के साथ रखा गया है. टीम अपने अभियान की शुरुआत 12 जून को एजबेस्टन में इंग्लैंड के खिलाफ करेगी. इसके बाद वह न्यूजीलैंड, वेस्टइंडीज, आयरलैंड और स्कॉटलैंड से भिड़ेगी.