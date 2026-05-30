Women’s T20 World Cup 2026: श्रीलंका ने टी20 विश्व कप के लिए टीम का ऐलान किया, चमारी अथापथ्थु करेंगी कप्तानी

श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड में 12 जून से 5 जुलाई तक खेले जाने वाले आईसीसी विमेंस टी20 विश्व कप 2026 के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है. अनुभवी ऑलराउंडर और कप्तान चमारी अथापथ्थु टीम की कमान संभालेंगी. यह उनके करियर का दसवां विमेंस टी20 विश्व कप होगा, जो उनकी शानदार उपलब्धियों में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ता है. चयनकर्ताओं ने युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का संतुलित मिश्रण चुना है.

टीम में विश्मी गुणरत्ने, शाशिनी गिम्हानी और काव्या कविंदी को भी जगह मिली है. श्रीलंका इस बार विश्व मंच पर बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद के साथ इंग्लैंड रवाना होगी. टीम 3 जून को इंग्लैंड के लिए प्रस्थान करेगी, जहां वह टूर्नामेंट से पहले अंतिम तैयारियां करेगी. ग्रुपसेशनके बाद प्रत्येक समूह की शीर्ष दो टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी. सेमीफाइनल मुकाबले द ओवल में खेले जाएंगे, जबकि 5 जुलाई को प्रतिष्ठित लॉर्ड्स मैदान पर फाइनल आयोजित होगा. श्रीलंका की नजर इस बार इतिहास रचने पर होगी.

युवा खिलाड़ियों पर चयनकर्ताओं का भरोसा

17 वर्षीय शाशिनी गिम्हानी इस टीम की सबसे चर्चित खिलाड़ियों में से एक हैं. वह एक एम्बिडेक्स्ट्रस रिस्ट स्पिनर हैं और अब तक सात टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेल चुकी हैं. शाशिनी ने मात्र 15 वर्ष की उम्र में श्रीलंका के लिए पदार्पण कर इतिहास रचा था. उन्हें देश की सबसे प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ियों में गिना जाता है. वहीं, हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ श्रृंखला का हिस्सा रहीं रश्मिका सेव्वांदी, देवमी विहांगा और इनोका रणवीरा को इस बार टीम में जगह नहीं मिली है.

ग्रुप में मिल सकती है श्रीलंका की चुनौती

श्रीलंका को ग्रुप-2 में मेजबान इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेस्टइंडीज, आयरलैंड और स्कॉटलैंड के साथ रखा गया है. टीम अपने अभियान की शुरुआत 12 जून को एजबेस्टन में इंग्लैंड के खिलाफ करेगी. इसके बाद वह न्यूजीलैंड, वेस्टइंडीज, आयरलैंड और स्कॉटलैंड से भिड़ेगी.