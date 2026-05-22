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RCB vs SRH Predicted Playing XI: हैदराबाद में आज भिड़ेंगे SRH और RCB के योद्धा, कोहली के बैट से बरसेंगे रन या हर्षल पटेल करेंगे क्लीन बोल्ड!

RCB vs SRH Predicted Playing XI: आज टाटा IPL 2026 का 67वां मैच आयोजित होना है. आइये देखते हैं कि दोनों टीमों के संभावित प्लेइंग XI में आज कौन-कौन से खिलाड़ी होंगे.

By: Shivangi Shukla | Published: May 22, 2026 2:51:30 PM IST

RCB vs SRH संभावित प्लेइंग XI
RCB vs SRH संभावित प्लेइंग XI


RCB vs SRH Predicted Playing XI: मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच), आज हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में शीर्ष दो में अपनी जगह पक्की करने के लिए एक-दूसरे से भिड़ेंगी.

बता दें कि आज टाटा IPL 2026 का 67वां मैच आयोजित होना है. आइये देखते हैं कि दोनों टीमों के संभावित प्लेइंग XI में आज कौन-कौन से खिलाड़ी होंगे.

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दोनों टीमों की स्थिति 

सनराइजर्स हैदराबाद अपने आखिरी लीग मैच में भी शीर्ष दो में जगह बनाने की दौड़ में बनी हुई है. उनकी सबसे बड़ी ताकत अभिषेक शर्मा और ट्रैविस हेड की अगुवाई वाली आक्रामक बल्लेबाजी है, जो पावरप्ले के दौरान ही मैच का रुख बदल सकती है. कप्तान पैट कमिंस ने चोट से वापसी के बाद टीम को संतुलन प्रदान किया है, जबकि श्रीलंकाई तेज गेंदबाज ईशान मलिंगा विकेट लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.

वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में है, और जीत से शीर्ष स्थान हासिल करने के साथ-साथ खिताब बचाने की उनकी क्षमता भी मजबूत होगी. स्टार क्रिकेटर विराट कोहली की बल्लेबाजी कमाल रही है, उन्होंने शीर्ष क्रम में जमकर रन बनाए हैं, वहीं देवदत्त पडिक्कल और फिल साल्ट ने भी उनका भरपूर साथ दिया है. कप्तान रजत पाटीदार ने शांत नेतृत्व किया है. उनकी गेंदबाजी एक बड़ी ताकत रही है, जिसमें भुवनेश्वर कुमार और जोश हेज़लवुड ने नई गेंद से और दबाव वाले ओवरों में लगातार विकेट लिए हैं.

आईपीएल 2026: SRH vs RCB की प्लेइंग 11

सनराइजर्स हैदराबाद की संभावित प्लेइंग 11: अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), हेनरिक क्लासेन, सलिल अरोड़ा, रविचंद्रन स्मरण, नितीश कुमार रेड्डी, पैट कमिंस (कप्तान), शिवांग कुमार, ईशान मलिंगा, साकिब हुसैन, प्रफुल्ल हिंगे

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की संभावित प्लेइंग 11: जैकब बेथेल/फिल साल्ट, विराट कोहली, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), क्रुणाल पंड्या, टिम डेविड, वेंकटेश अय्यर, रसिख सलाम, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेज़लवुड, जैकब डफी

Tags: home-hero-pos-2IPL 2026RCBSRH
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