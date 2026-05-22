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SRH vs RCB Live Streaming: यहां देखें इस महामुकाबले का लाइव प्रसारण, इस OTT पर होगी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग

SRH vs RCB Live Streaming: आईपीएल 2026 का 67वां मैच सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होने वाला है. आइये जानते हैं मैच कितनी बजे से शुरू होगा और इसका लाइव प्रसारण कहां होगा?

By: Shivangi Shukla | Published: May 22, 2026 3:16:09 PM IST

RCB vs SRH लाइव स्ट्रीमिंग
RCB vs SRH लाइव स्ट्रीमिंग


SRH vs RCB Live Streaming: आईपीएल 2026 का 67वां मैच काफी दिलचस्प होने वाला है. यह मैच दो धुरंधर टीमों सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होने वाला है. 

SRH और RCB के बीच यह मुकाबला 22 मई, 2026 को हैदराबाद स्टेडियम में होगा. आइये जानते हैं मैच कितनी बजे से शुरू होगा और इसका लाइव प्रसारण कहां होगा?

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भारत में SRH और RCB का लाइव मैच कहां देखें

टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क आईपीएल 2026 के सभी मैचों का लाइव प्रसारण अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में करता है. यह चैनल टाटा प्ले , एयरटेल डिजिटल टीवी , डिश टीवी और डी2एच पर उपलब्ध है.

वहीं ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की बात करें तो JioHotstar एकमात्र प्लेटफॉर्म है, जहां आईपीएल मैच की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देखी जा सकती है. इसके प्लान ₹79/महीना (मोबाइल) , ₹149/महीना (सुपर) और ₹299/महीना (4K के साथ प्रीमियम) से शुरू होते हैं. यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा जबकि टॉस शाम 7:00 बजे होगा.

RCB की स्थिति 

आरसीबी फिलहाल 18 अंकों के साथ तालिका में शीर्ष पर है और टूर्नामेंट में 1.065 के सर्वश्रेष्ठ नेट रन रेट का दावा करती है. एक और जीत उन्हें नंबर एक स्थान दिला देगी और फाइनल में क्वालीफाई करने के दो मौके प्रदान करेगी. कप्तान रजत पाटीदार के शानदार नेतृत्व में, आरसीबी ने आक्रामक बल्लेबाजी और अनुशासित गेंदबाजी के संतुलित मिश्रण के दम पर बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है. इसके अलावा विराट कोहली एक बार फिर बल्लेबाजी की रीढ़ की हड्डी साबित हुए हैं, जिन्होंने 13 मैचों में 542 रन बनाए हैं, वहीं देवदत्त पडिक्कल ने शीर्ष क्रम में बहुमूल्य योगदान दिया है.

SRH की स्थिति 

वहीं, SRH भी शीर्ष दो में जगह बनाने की दौड़ में बनी हुई है. वे 13 मैचों में 16 अंकों के साथ तालिका में तीसरे स्थान पर हैं और गुजरात टाइटन्स के साथ अंकों के मामले में बराबरी पर हैं. हैदराबाद को शीर्ष दो में पहुंचने के लिए आज के मैच में RCB पर एक निर्णायक जीत की जरूरत होगी. एसआरएच के पास इस टूर्नामेंट की सबसे खतरनाक बल्लेबाजी इकाइयों में से एक है, जिसमें अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, ईशान किशन और हेनरिक क्लासेन जैसे विस्फोटक गेंदबाज शामिल हैं. हालांकि, बल्लेबाजी में अस्थिरता ने इस सीजन के अहम मैचों में उन्हें नुकसान पहुंचाया है.

Tags: home-hero-pos-8IPL 2026RCBSRH
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