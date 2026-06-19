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स्पॉट फिक्सिंग, गिरफ्तारी फिर जेल… खुद को मार देना चाहते थे श्रीसंत, फिर क्यों रुक गए? खुद बताई वजह

पूर्व भारतीय क्रिकेटर एस श्रीसंत ने 2013 आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग विवाद के दौरान पत्नी भुवनेश्वरी के समर्थन को याद किया. श्रीसंत ने बताया कि मुश्किल समय में उनकी पत्नी उनकी सबसे बड़ी ताकत बनीं और उन्होंने हर परिस्थिति में उनका साथ दिया.

By: Satyam Sengar | Published: June 19, 2026 12:26:54 PM IST

खुद को जेल के अंदर ही मार देना चाहते थे श्रीसंत.
खुद को जेल के अंदर ही मार देना चाहते थे श्रीसंत.


भारत के पूर्व क्रिकेटर एस श्रीसंत ने अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर को याद करते हुए बताया कि साल 2013 के आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले के दौरान उनकी पत्नी भुवनेश्वरी उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी थीं. इस विवाद के बाद श्रीसंत को गिरफ्तार किया गया था और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने उन पर क्रिकेट खेलने से आजीवन प्रतिबंध लगा दिया था. हालांकि बाद में यह प्रतिबंध हटा दिया गया था. उन्होंने बताया कि जेल में मैं खुद को मार देना चाहता था.
श्रीसंत ने उस दौर को याद करते हुए कहा; “जब मैं जेल में था, तब खुद को नुकसान पहुंचाने से रोकने की एक बड़ी वजह मेरी पत्नी थीं, क्योंकि मैंने साल 2010 में उनसे वादा किया था कि अगर हम 2011 वर्ल्ड कप जीतेंगे तो मैं उनसे शादी करूंगा.” उन्होंने बताया कि भुवनेश्वरी ने उस मुश्किल समय में उनका पूरा साथ दिया. श्रीसंत ने यह भी बताया कि साल 2012 में पैर की सर्जरी के बाद वह व्हीलचेयर पर थे और डॉक्टरों ने उन्हें गंभीर खतरे की जानकारी दी थी. उन्होंने कहा, “डॉक्टरों ने बताया था कि सर्जरी के बाद लकवा होने की 17 प्रतिशत संभावना थी, क्योंकि यह नसों से जुड़ी सर्जरी थी और मुझे बोन मैरो एडिमा भी था.”

श्रीसंत को क्यों गिरफ्तार किया गया

उन्होंने अपनी पत्नी के परिवार का धन्यवाद करते हुए कहा; “उस मुश्किल दौर के बावजूद उन्होंने शादी के लिए हामी भरी. मेरी पत्नी मेरी जिंदगी की उन सबसे बड़ी वजहों में से एक हैं, जिनकी वजह से मुझे जमानत मिलने में भी मदद मिली.” बता दें कि साल 2013 में श्रीसंत के साथ उनके राजस्थान रॉयल्स टीम के साथी अंकित चव्हाण और अजीत चंदीला को भी स्पॉट फिक्सिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था.

वर्ल्ड कप में अहम भूमिका निभाई

इस घटना के बाद राजस्थान रॉयल्स ने तीनों खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट निलंबित कर दिए थे और पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी. श्रीसंत भारतीय टीम के उन खिलाड़ियों में शामिल थे, जिन्होंने साल 2007 के आईसीसी वर्ल्ड टी20 और 2011 के वनडे वर्ल्ड कप में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी. श्रीसंत ने अपनी पत्नी भुवनेश्वरी के साथ रिश्ते को याद करते हुए बताया कि उनकी मुलाकात काफी पहले हुई थी.

Tags: Sreesanth
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