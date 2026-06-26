क्या इमरान खान को नहीं बचाना चाहते थे सौरव गांगुली? पिटीशन पर क्यों नहीं किया साइन, चैपल के मैसेज को किया इग्नोर

पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि उन्होंने पूर्व भारतीय कोच ग्रेग चैपल के एक संदेश का जवाब नहीं दिया. चैपल ने इस साल फरवरी में गांगुली से पाकिस्तान सरकार को भेजी गई एक याचिका पर हस्ताक्षर करने की अपील की थी. इस याचिका में पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की हिरासत के दौरान बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को लेकर चिंता जताई गई थी. इस पत्र पर सुनील गावस्कर, कपिल देव और ग्रेग चैपल समेत कुल 14 क्रिकेट दिग्गजों ने हस्ताक्षर किए थे.

अड्डाजीबी पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान गांगुली ने कहा कि उन्हें चैपल का लेटर मिला था, लेकिन उन्होंने जानबूझकर कोई जवाब नहीं दिया. गांगुली ने कहा कि उन्हें ऐसे लोगों से बात करना पसंद नहीं है जो ईमानदारी से अपनी बात नहीं रखते. उनका कहना था कि अगर किसी को लगता है कि वह अच्छे खिलाड़ी या कप्तान नहीं हैं तो सामने आकर कहना चाहिए, लेकिन पीछे से गलत तरीका अपनाना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है.

2005 में शुरू हुआ था दोनों के बीच विवाद

सौरव गांगुली और ग्रेग चैपल के रिश्तों में साल 2005 में उस समय दरार आ गई थी, जब चैपल भारतीय टीम के मुख्य कोच बने थे. बताया जाता है कि चैपल ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को ईमेल भेजकर गांगुली की कप्तानी और उनके रवैये पर सवाल उठाए थे. बाद में यह ईमेल मीडिया में लीक हो गया, जिसके बाद गांगुली से कप्तानी छीन ली गई और उन्हें टीम से भी बाहर कर दिया गया. यह विवाद काफी लंबे समय तक चला और आखिरकार 2007 विश्व कप में भारत के खराब प्रदर्शन के बाद चैपल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया.

2011 में भी किया था संपर्क

गांगुली ने यह भी बताया कि ग्रेग चैपल ने साल 2011 में भी उनसे संपर्क किया था. उस समय चैपल कोलकाता नाइट राइडर्स के मुख्य कोच बनना चाहते थे और गांगुली टीम की कप्तानी कर रहे थे. इस पर गांगुली ने व्यंग्य करते हुए कहा कि शायद चैपल को लगा होगा कि वह दोबारा उनकी बातों में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. बाद में चैपल की जगह गैरी कर्स्टन भारतीय टीम के मुख्य कोच बने और उनकी कोचिंग में भारत ने साल 2011 का वनडे विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया.