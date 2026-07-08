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IND vs ENG: लगातार 4 हार के बाद भी टीम इंडिया के साथ खड़े हुए सौरव गांगुली, कहा- घबराने की जरूरत नहीं…

इंग्लैंड के खिलाफ लगातार हार के बाद टीम इंडिया की आलोचना हो रही है, लेकिन पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने खिलाड़ियों का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ खराब फॉर्म का दौर है और भारतीय टीम जल्द वापसी करेगी. गांगुली ने संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी को लेकर भी बड़ा बयान दिया.

By: Satyam Sengar | Published: July 8, 2026 6:04:10 PM IST

सौरव गांगुली ने कहा टीम इंडिया को घबराने की जरूरत नहीं है.
सौरव गांगुली ने कहा टीम इंडिया को घबराने की जरूरत नहीं है.


India vs England: इंग्लैंड के खिलाफ लगातार चार टी20 मुकाबले हारने के बाद टीम इंडिया की हर तरफ आलोचना हो रही है. इसी बीच भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली टीम के समर्थन में सामने आए हैं. उन्होंने कहा कि भारतीय टीम सीमित ओवरों के क्रिकेट की मजबूत टीम है और मौजूदा खराब प्रदर्शन को स्थायी नहीं माना जाना चाहिए. उनके मुताबिक यह सिर्फ खराब फॉर्म का दौर है और टीम जल्द वापसी करने में सक्षम है.
कोलकाता में मीडिया से बातचीत के दौरान सौरव गांगुली ने कहा कि भारत के हालिया प्रदर्शन ने उन्हें हैरान जरूर किया है, लेकिन टीम के पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं. उन्होंने कहा कि हर बड़ी टीम के करियर में ऐसा समय आता है जब लगातार हार का सामना करना पड़ता है. ऐसे समय में खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बनाए रखना सबसे जरूरी होता है.

संजू सैमसन को बाहर कर 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को मौका देने के फैसले पर भी गांगुली से सवाल पूछा गया. इस पर उन्होंने कहा कि प्लेइंग इलेवन चुनना पूरी तरह टीम प्रबंधन का काम है और इस फैसले पर टिप्पणी करना उनके लिए सही नहीं होगा. वहीं मुख्य कोच गौतम गंभीर पहले ही कह चुके हैं कि संजू सैमसन की वापसी की संभावना अभी भी बनी हुई है.

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भारत फिलहाल इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में 0-2 से पीछे है और कप्तान श्रेयस अय्यर अपनी पहली टी20 जीत का इंतजार कर रहे हैं. ऐसे में अगले मुकाबले में टीम इंडिया के पास जीत दर्ज कर सीरीज में वापसी करने का सुनहरा मौका होगा. गांगुली का मानना है कि अगर खिलाड़ी अपनी क्षमता के मुताबिक प्रदर्शन करें, तो भारत इस मुश्किल दौर से जल्द बाहर निकल सकता है.

Tags: india vs englandSourav Ganguly
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