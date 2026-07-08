IND vs ENG: लगातार 4 हार के बाद भी टीम इंडिया के साथ खड़े हुए सौरव गांगुली, कहा- घबराने की जरूरत नहीं…

संजू सैमसन को बाहर कर 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को मौका देने के फैसले पर भी गांगुली से सवाल पूछा गया. इस पर उन्होंने कहा कि प्लेइंग इलेवन चुनना पूरी तरह टीम प्रबंधन का काम है और इस फैसले पर टिप्पणी करना उनके लिए सही नहीं होगा. वहीं मुख्य कोच गौतम गंभीर पहले ही कह चुके हैं कि संजू सैमसन की वापसी की संभावना अभी भी बनी हुई है.
भारत फिलहाल इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में 0-2 से पीछे है और कप्तान श्रेयस अय्यर अपनी पहली टी20 जीत का इंतजार कर रहे हैं. ऐसे में अगले मुकाबले में टीम इंडिया के पास जीत दर्ज कर सीरीज में वापसी करने का सुनहरा मौका होगा. गांगुली का मानना है कि अगर खिलाड़ी अपनी क्षमता के मुताबिक प्रदर्शन करें, तो भारत इस मुश्किल दौर से जल्द बाहर निकल सकता है.