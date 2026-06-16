विराट-रोहित तो फिसड्डी निकले, भारत का नाम तो स्मृति मंधाना रोशन कर रही, मेसी-रोनाल्डो को दे रही टक्कर

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है. प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका टाइम मैगज़ीन ने उन्हें वर्ष 2026 के खेल जगत के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया है. इस लिस्ट में जगह बनाने वाली वह एकमात्र भारतीय हैं. इस साल लिस्ट में बास्केटबॉल दिग्गज लेब्रोन जेम्स, फुटबॉल सुपरस्टार लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे बड़े नाम शामिल हैं. रोहित शर्मा और विराट कोहली तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे.

29 साल की स्मृति मंधाना भारतीय महिला टीम की उपकप्तान हैं और पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं. टाइम ने अपने लेख में बताया कि वह घरेलू एकदिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं. इसके अलावा वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं.

टीम के लिए भी रचा इतिहास

स्मृति मंधाना सिर्फ व्यक्तिगत रिकॉर्ड बनाने तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि उन्होंने टीम की सफलता में भी अहम योगदान दिया है. उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 2024 और 2026 में महिला प्रीमियर लीग का खिताब जिताया. इसके अलावा भारत की विश्व कप जीत में उपकप्तान के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.

लगातार टूट रहे हैं रिकॉर्ड

स्मृति मंधाना महिला क्रिकेट में लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं. वह एक कैलेंडर वर्ष में 1000 से अधिक वनडे रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं. वर्ष 2024 में उन्होंने एक साल में सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया और 2025 में अपने ही रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. इसी शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान भी मिला. टाइम की लिस्ट में शामिल होना इस बात का प्रमाण है कि स्मृति मंधाना आज विश्व क्रिकेट की सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों में से एक हैं.