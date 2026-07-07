Home > क्रिकेट > ‘सिर्फ 2 मैच हारे तो इतना बोल रहे हैं…’ टीम इंडिया की आलोचनाओं पर भड़के कोच, बोले- हमनें जो किया है…

‘सिर्फ 2 मैच हारे तो इतना बोल रहे हैं…’ टीम इंडिया की आलोचनाओं पर भड़के कोच, बोले- हमनें जो किया है…

इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच से पहले भारत के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने टीम इंडिया का बचाव किया. उन्होंने कहा कि दो हार के आधार पर टीम की आलोचना करना सही नहीं है. कोटक ने याद दिलाया कि भारत ने पिछले दो सालों में टी20 विश्व कप और एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंट जीते हैं.

By: Satyam Sengar | Published: July 7, 2026 12:32:26 PM IST

टीम इंडिया के बैटिंग कोच क्या बोले?
टीम इंडिया के बैटिंग कोच क्या बोले?


भारत की लगातार हार के बाद टीम इंडिया की काफी आलोचना हो रही है. इस बीच बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने टीम का बचाव किया है. उनका कहना है कि सिर्फ दो-चार मैच हारने से किसी टीम को कमजोर नहीं कहा जा सकता. उन्होंने याद दिलाया कि पिछले दो साल में भारत ने टी20 वर्ल्ड कप और एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंट जीते हैं, लेकिन अब कुछ हार के बाद लोग सारी उपलब्धियां भूल गए हैं.

इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोटक ने कहा कि टीम अभी बदलाव के दौर से गुजर रही है. नया कप्तान आया है, कुछ सीनियर खिलाड़ी टीम में नहीं हैं और कई नए चेहरों को मौका दिया जा रहा है. ऐसे में कभी-कभी हार भी मिल सकती है. उन्होंने कहा कि टीम का फोकस सिर्फ आज नहीं, बल्कि 2028 टी20 वर्ल्ड कप पर भी है.

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कोटक ने कहा कि टीम बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों में लगातार मेहनत कर रही है. उन्होंने कहा कि जब भारत लगातार जीत रहा था, तब हर कोई टीम की तारीफ कर रहा था. लेकिन अब दो मैच हारते ही लोग कहने लगे कि टीम अच्छा नहीं खेल रही. उनके मुताबिक जीत और हार खेल का हिस्सा है और किसी भी टीम के साथ ऐसा हो सकता है.

भारत को हाल के मैचों में बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है. फिर भी टीम मैनेजमेंट को भरोसा है कि खिलाड़ी जल्द वापसी करेंगे. अब भारतीय टीम की नजर ट्रेंट ब्रिज में होने वाले तीसरे टी20 मुकाबले पर है, जहां जीत हासिल कर वह सीरीज में बराबरी करने की कोशिश करेगी.

Tags: Sitanshu Kotak
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