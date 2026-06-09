वैभव सूर्यवंशी को लेकर कोच कॉन्फिडेंट, बोले- उसे सिखाने की जरूरत नहीं, खेल में बदलाव भी नहीं करूंगा…

सिर्फ 15 साल की उम्र में टीम इंडिया का बुलावा मिलने के बाद वैभव सूर्यवंशी लगातार सुर्खियों में हैं. क्रिकेट फैंस तो पहले से ही उनकी बल्लेबाजी के दीवाने हैं, लेकिन अब भारतीय टीम के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक भी उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में भारत की बड़ी जीत के बाद कोटक ने वैभव को लेकर खुलकर बात की और कहा कि इस उम्र में उनका खेल देखकर हैरानी होती है.

कोटक ने बताया कि उन्होंने वैभव को पहले अंडर-19 चैलेंजर ट्रॉफी में खेलते देखा था. लेकिन आईपीएल में जिस तरह इस युवा बल्लेबाज ने बड़े-बड़े गेंदबाजों की धुनाई की, उसने सभी को प्रभावित किया. उनके मुताबिक, 15 साल की उम्र में इतना आत्मविश्वास और इतने मुश्किल शॉट्स खेलना कोई आम बात नहीं है. कोटक ने कहा कि वैभव जिस तरह दुनिया के नामी गेंदबाजों का सामना कर रहे हैं और रन बना रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि उनके अंदर खास प्रतिभा है. यही वजह है कि पूरा भारतीय क्रिकेट उनके भविष्य को लेकर उत्साहित है.

कोच भी नहीं करना चाहते ज्यादा छेड़छाड़

सितांशु कोटक का मानना है कि वैभव के खेल में जरूरत से ज्यादा बदलाव करने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि जब वैभव सीनियर टीम के साथ जुड़ेंगे, तब उन्हें करीब से देखा जाएगा और जहां जरूरत होगी, वहीं सलाह दी जाएगी. कोटक के अनुसार, कई बार युवा खिलाड़ी अपनी स्वाभाविक शैली से ही सफल होते हैं. ऐसे में कोच का काम उन्हें बदलना नहीं, बल्कि उनकी ताकत को और मजबूत बनाना होता है.

पहले श्रीलंका, फिर टीम इंडिया

फिलहाल वैभव सूर्यवंशी श्रीलंका में भारत ए टीम के साथ त्रिकोणीय सीरीज खेल रहे हैं. इसके बाद वह सीनियर भारतीय टीम से जुड़ेंगे. भारत को अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज खेलनी है, जहां सभी की नजर इस युवा बल्लेबाज पर रहेगी. वैभव ने बहुत कम उम्र में जो पहचान बनाई है, वह हर किसी को प्रभावित कर रही है. अगर वह इसी तरह खेलते रहे तो आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े सितारों में उनका नाम शामिल हो सकता है. फिलहाल फैंस को इंतजार है कि टीम इंडिया की जर्सी में यह युवा खिलाड़ी क्या कमाल दिखाता है.