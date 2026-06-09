वैभव सूर्यवंशी को लेकर कोच कॉन्फिडेंट, बोले- उसे सिखाने की जरूरत नहीं, खेल में बदलाव भी नहीं करूंगा…

सिर्फ 15 साल की उम्र में टीम इंडिया का बुलावा मिलने के बाद वैभव सूर्यवंशी लगातार सुर्खियों में हैं. क्रिकेट फैंस तो पहले से ही उनकी बल्लेबाजी के दीवाने हैं, लेकिन अब भारतीय टीम के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक भी उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में भारत की बड़ी जीत के बाद कोटक ने वैभव को लेकर खुलकर बात की और कहा कि इस उम्र में उनका खेल देखकर हैरानी होती है.
कोटक ने बताया कि उन्होंने वैभव को पहले अंडर-19 चैलेंजर ट्रॉफी में खेलते देखा था. लेकिन आईपीएल में जिस तरह इस युवा बल्लेबाज ने बड़े-बड़े गेंदबाजों की धुनाई की, उसने सभी को प्रभावित किया. उनके मुताबिक, 15 साल की उम्र में इतना आत्मविश्वास और इतने मुश्किल शॉट्स खेलना कोई आम बात नहीं है. कोटक ने कहा कि वैभव जिस तरह दुनिया के नामी गेंदबाजों का सामना कर रहे हैं और रन बना रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि उनके अंदर खास प्रतिभा है. यही वजह है कि पूरा भारतीय क्रिकेट उनके भविष्य को लेकर उत्साहित है.