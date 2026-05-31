IPL 2026 Final: 1500 रन, 4 शतक, 7 फिफ्टी… अहमदाबाद में GT प्लेयर का धांसू रिकॉर्ड, RCB स्क्वॉड में डर का माहौल

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 का फाइनल मुकाबला गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा. इस बड़े मैच में सभी की नजरें गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल पर होंगी, जो अपने करियर का चौथा आईपीएल फाइनल खेलने जा रहे हैं. कप्तान के रूप में यह उनका पहला आईपीएल फाइनल है और उनके पास टीम को दूसरी बार चैंपियन बनाने का सुनहरा अवसर है. शुभमन गिल को भारतीय क्रिकेट का उभरता हुआ सितारा माना जाता है.

उन्होंने इस सीजन में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 15 पारियों में 722 रन बनाए हैं. उनका स्ट्राइक रेट 163.71 रहा है, जो उनकी आक्रामक बल्लेबाजी को दर्शाता है. ऑरेंज कैप की दौड़ में भी वह प्रमुख दावेदारों में शामिल हैं. गुजरात टाइटंस ने आईपीएल में 2022 में डेब्यू किया था और अपने पहले ही सीजन में खिताब जीतकर सभी को चौंका दिया था. इसके बाद 2023 में टीम फाइनल तक पहुंची, लेकिन खिताब जीतने से चूक गई.

गुजरात दूसरी बार बन सकती है चैंपियन

अब पांच सीजन में तीसरी बार फाइनल खेलने वाली गुजरात की टीम एक बार फिर ट्रॉफी पर कब्जा जमाने के इरादे से मैदान में उतरेगी. फाइनल से पहले शुभमन गिल जबरदस्त लय में नजर आ रहे हैं. उन्होंने क्वालीफायर-2 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ शतक लगाकर अपनी टीम को 200 से अधिक रन के लक्ष्य का सफल पीछा करने में मदद की थी. उनकी यह पारी गुजरात की जीत की सबसे बड़ी वजह बनी थी. ऐसे में फाइनल में भी टीम को उनसे बड़ी उम्मीदें होंगी.

गिल का प्रदर्शन कमाल का रहा है

फाइनल मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा, जो शुभमन गिल का पसंदीदा मैदान माना जाता है. उन्होंने अपने आईपीएल करियर के 4,588 रन में से 1,374 रन इसी मैदान पर बनाए हैं. टी20 क्रिकेट में भी इस स्टेडियम पर उनके नाम 1,500 रन दर्ज हैं, जिसमें चार शतक और सात अर्धशतक शामिल हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ भी उनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या शुभमन गिल फाइनल में एक और यादगार पारी खेलकर गुजरात टाइटंस को दूसरी बार चैंपियन बना पाते हैं.