Shubman Gill: टूटने वाला है सचिन तेंदुलकर का महारिकॉर्ड? शुभमन गिल के पास इतिहास बदलने का मौका

Shubman Gill: टेस्ट क्रिकेट में महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का एक बड़ा रिकॉर्ड टूटने वाला है. भारत के कप्तान और स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल के पास इतिहास रचने का मौका है. शुभमन गिल का नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो सकता है. भारत 15 अगस्त से श्रीलंका में श्रीलंकाई टीम के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगा. इस टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल के पास सचिन तेंदुलकर का कप्तानी रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है. भारत 15-19 अगस्त तक श्रीलंका के खिलाफ गॉल में पहला टेस्ट खेलेगा. दूसरा टेस्ट 23-27 अगस्त तक कोलंबो में खेला जाएगा.

गिल का टेस्ट कप्तान के तौर पर शानदार रिकॉर्ड है. टेस्ट कप्तान के तौर पर उन्होंने भारत के लिए नौ टेस्ट मैचों की 15 पारियों में 82.77 की औसत से 1076 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने छह शतक और एक अर्धशतक बनाया है. टेस्ट क्रिकेट में कप्तान के तौर पर शुभमन गिल का सबसे बड़ा स्कोर 269 रन है. अगर शुभमन गिल श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के दौरान दो और सेंचुरी बनाते हैं, तो वह टेस्ट क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ देंगे. सचिन तेंदुलकर ने भारत के कप्तान के तौर पर 25 टेस्ट मैचों की 43 पारियों में 51.35 की औसत से 2054 रन बनाए थे.

सचिन तेंदुलकर ने कप्तान के तौर पर टेस्ट क्रिकेट में सात सेंचुरी और सात हाफ सेंचुरी बनाई हैं. शुभमन गिल श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में दो सेंचुरी बनाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ देंगे. इस रिकॉर्ड के साथ, शुभमन गिल भारत के लिए कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा टेस्ट सेंचुरी बनाने के मामले में सचिन तेंदुलकर से आगे निकल जाएंगे. सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने के अलावा, शुभमन गिल के पास टेस्ट क्रिकेट में 3000 रन तक पहुंचने का भी मौका है. अगर शुभमन गिल श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में कम से कम 31 रन बनाते हैं, तो वह 3,000 टेस्ट रन तक पहुंच जाएंगे.

भारत के टेस्ट कप्तान के तौर पर सबसे ज़्यादा सेंचुरी

विराट कोहली – 20 सेंचुरी सुनील गावस्कर – 11 सेंचुरी मोहम्मद अज़हरुद्दीन – 9 सेंचुरी सचिन तेंदुलकर – 7 सेंचुरी शुभमन गिल – 6 सेंचुरी महेंद्र सिंह धोनी – 5 सेंचुरी सौरव गांगुली – 5 सेंचुरी मंसूर अली खान पटौदी – 5 सेंचुरी राहुल द्रविड़ – 4 सेंचुरी रोहित शर्मा – 4 सेंचुरी

विराट कोहली लिस्ट में टॉप पर

जब भारत के कप्तान के तौर पर सबसे ज़्यादा टेस्ट सेंचुरी के रिकॉर्ड की बात आती है, तो विराट कोहली का नाम सबसे ऊपर आता है. कप्तान के तौर पर विराट कोहली ने भारत के लिए 68 टेस्ट मैचों की 113 इनिंग्स में 54.80 की एवरेज से बैटिंग करते हुए 5864 रन बनाए हैं. इस दौरान कोहली ने 20 सेंचुरी और 18 हाफ सेंचुरी लगाई हैं. टेस्ट क्रिकेट में कप्तान के तौर पर कोहली का सबसे बड़ा स्कोर नाबाद 254 रन है. विराट कोहली (20 शतक) के बाद, इस लिस्ट में सुनील गावस्कर (11 शतक), मोहम्मद अजहरुद्दीन (9 शतक), सचिन तेंदुलकर (7 शतक) और शुभमन गिल (6 शतक) शामिल हैं.