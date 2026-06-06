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IND vs AFG: इधर शुभमन गिल ने ठोकी सेंचुरी, उधर टूट गया सचिन तेंदुलकर का महारिकॉर्ड, 26 साल का लड़का निकला आगे

शुभमन गिल ने अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में बड़ा इतिहास रच दिया. उन्होंने सबसे तेज 1000 टेस्ट रन बनाने वाले भारतीय कप्तान बनकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया.

By: Satyam Sengar | Published: June 6, 2026 6:08:07 PM IST

शुभमन गिल ने तोड़ा सचिन का रिकॉर्ड.
शुभमन गिल ने तोड़ा सचिन का रिकॉर्ड.


टीम इंडिया के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल का बल्ला इन दिनों जमकर बोल रहा है. अफगानिस्तान के खिलाफ न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच में उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. गिल भारत के सबसे तेज 1000 टेस्ट रन बनाने वाले कप्तान बन गए हैं. 26 साल के शुभमन गिल ने यह उपलब्धि कप्तानी संभालने के एक साल के अंदर ही हासिल कर ली. खास बात यह है कि उन्होंने इस मामले में भारतीय क्रिकेट के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया. कप्तान बनने के बाद 1000 टेस्ट रन तक पहुंचने में गिल को सिर्फ 351 दिन लगे, जबकि सचिन तेंदुलकर ने इसके लिए 405 दिन लिए थे.
 
गिल अब भारत के लिए कप्तानी करते हुए 1000 टेस्ट रन बनाने वाले 11वें कप्तान बन गए हैं. अगर पारियों की बात करें तो उन्होंने सिर्फ 15 पारियों में यह कारनामा किया. उनसे आगे सिर्फ सुनील गावस्कर हैं, जिन्होंने 14 पारियों में यह मुकाम हासिल किया था. शुभमन गिल को जून 2025 में इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी सौंपी गई थी. उन्होंने रोहित शर्मा की जगह टीम की कमान संभाली और नंबर-4 पर बल्लेबाजी की जिम्मेदारी भी उठाई, जिस स्थान पर लंबे समय तक विराट कोहली खेलते रहे थे.
 

इससे पहले कहां कहां ठोक चुके शतक?

 
कप्तानी की शुरुआत भी उन्होंने शानदार अंदाज में की. लीड्स टेस्ट में अपने पहले ही मैच में 147 रन ठोक दिए. इसके बाद बर्मिंघम टेस्ट में 269 और 161 रन की दो शानदार पारियां खेलकर सभी को प्रभावित कर दिया. गिल का शानदार प्रदर्शन यहीं नहीं रुका. उन्होंने मैनचेस्टर में शतक लगाया और फिर दिल्ली में वेस्टइंडीज के खिलाफ नाबाद 129 रन बनाए. अब अफगानिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने अर्धशतक लगाते हुए 1000 रन का आंकड़ा छू लिया.
 

तेजी से रन बना रहे गिल

 
भले ही शुभमन गिल इस समय भारत की टी20 टीम का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन टेस्ट और वनडे क्रिकेट में उनकी जगह पूरी तरह मजबूत दिखाई दे रही है. जिस तरह से वह लगातार रन बना रहे हैं और कप्तानी में भी सफल हो रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि आने वाले कई सालों तक भारतीय क्रिकेट की बड़ी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर रहने वाली है. यह रिकॉर्ड सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि शुभमन गिल अब भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े सितारों में शामिल हो चुके हैं.

Tags: IND vs AFGSHUBMAN GILL
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