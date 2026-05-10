शुभमन गिल ने रचा इतिहास, सात IPL सीजन में 400 रन ठोके, पहले किन किन बल्लेबाजों ने ये कारनामा किया?

इस पारी के साथ गिल लगातार सात आईपीएल सीजन में 400 या उससे अधिक रन बनाने वाले दुनिया के केवल तीसरे बल्लेबाज़ बन गए हैं. उन्होंने 2020 से 2026 तक हर सीजन में 400 रनों का आंकड़ा पार किया है. उनसे पहले यह उपलब्धि केवल सुरेश रैना और शिखर धवन ने हासिल की थी. हालांकि, अब यह दोनों ही खिलाड़ी आईपीएल में नहीं खेलते. दोनों ही प्लेयर रिटायरमेंट ले चुके हैं.
रैना और धवन की खास सूची में शामिल हुए गिल
कोलकाता से गुजरात तक शानदार सफर
शुभमन गिल ने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ की थी और 2022 में गुजरात टाइटंस से जुड़े. तब से वह टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज़ों में शामिल हैं. आईपीएल के एक सीजन में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है, जिन्होंने 2016 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए 973 रन बनाए थे.