शुभमन गिल ने रचा इतिहास, सात IPL सीजन में 400 रन ठोके, पहले किन किन बल्लेबाजों ने ये कारनामा किया?

शुभमन गिल ने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (India Premier League 2026) में एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है. गुजरात टाइटंस के कप्तान गिल ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में 44 गेंदों पर 84 रनों की शानदार पारी खेली. उनकी इस बेहतरीन बल्लेबाज़ी की बदौलत गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रनों से करारी शिकस्त दी. इस जीत के साथ गुजरात की टीम पाइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर आ गई है.

इस पारी के साथ गिल लगातार सात आईपीएल सीजन में 400 या उससे अधिक रन बनाने वाले दुनिया के केवल तीसरे बल्लेबाज़ बन गए हैं. उन्होंने 2020 से 2026 तक हर सीजन में 400 रनों का आंकड़ा पार किया है. उनसे पहले यह उपलब्धि केवल सुरेश रैना और शिखर धवन ने हासिल की थी. हालांकि, अब यह दोनों ही खिलाड़ी आईपीएल में नहीं खेलते. दोनों ही प्लेयर रिटायरमेंट ले चुके हैं.

रैना और धवन की खास सूची में शामिल हुए गिल