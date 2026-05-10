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शुभमन गिल ने रचा इतिहास, सात IPL सीजन में 400 रन ठोके, पहले किन किन बल्लेबाजों ने ये कारनामा किया?

शुभमन गिल ने आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 84 रन की शानदार पारी खेलकर इतिहास रच दिया. गुजरात टाइटंस के कप्तान गिल लगातार सात आईपीएल सीजन में 400 या उससे अधिक रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज़ बन गए हैं.

By: Satyam Sengar | Published: May 10, 2026 12:48:36 PM IST

शुभमन गिल ने आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 84 रन की शानदार पारी खेलकर इतिहास रच दिया.
शुभमन गिल ने आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 84 रन की शानदार पारी खेलकर इतिहास रच दिया.


शुभमन गिल ने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (India Premier League 2026) में एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है. गुजरात टाइटंस के कप्तान गिल ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में 44 गेंदों पर 84 रनों की शानदार पारी खेली. उनकी इस बेहतरीन बल्लेबाज़ी की बदौलत गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रनों से करारी शिकस्त दी. इस जीत के साथ गुजरात की टीम पाइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर आ गई है.

इस पारी के साथ गिल लगातार सात आईपीएल सीजन में 400 या उससे अधिक रन बनाने वाले दुनिया के केवल तीसरे बल्लेबाज़ बन गए हैं. उन्होंने 2020 से 2026 तक हर सीजन में 400 रनों का आंकड़ा पार किया है. उनसे पहले यह उपलब्धि केवल सुरेश रैना और शिखर धवन ने हासिल की थी. हालांकि, अब यह दोनों ही खिलाड़ी आईपीएल में नहीं खेलते. दोनों ही प्लेयर रिटायरमेंट ले चुके हैं.

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रैना और धवन की खास सूची में शामिल हुए गिल

लगातार 7 सीजन में 400 से अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में सुरेश रैना और शिखर धवन जैसे खिलाड़ी हैं.  सुरेश रैना ने 2008 से 2014 तक चेन्नई सुपर किंग्स के लिए लगातार सात सीजन में 400 से अधिक रन बनाए थे. वहीं शिखर धवन ने 2016 से 2022 के बीच सनराइजर्स हैदराबाद, दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के लिए यह शानदार कारनामा किया था.

कोलकाता से गुजरात तक शानदार सफर
शुभमन गिल ने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ की थी और 2022 में गुजरात टाइटंस से जुड़े. तब से वह टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज़ों में शामिल हैं. आईपीएल के एक सीजन में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है, जिन्होंने 2016 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए 973 रन बनाए थे.

Tags: IPL 2026
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