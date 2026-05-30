Home > क्रिकेट > साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने रचा इतिहास, क्रिस गेल-विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा, बाबर आजम-रिजवान भी…

साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने रचा इतिहास, क्रिस गेल-विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा, बाबर आजम-रिजवान भी…

आईपीएल 2026 के क्वालिफायर-2 में गुजरात टाइटंस के सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने 167 रन की रिकॉर्ड साझेदारी कर इतिहास रच दिया. दोनों ने मेंस टी20 क्रिकेट में सबसे अधिक 11 शतकीय साझेदारियों का नया रिकॉर्ड बनाया.

By: Satyam Sengar | Published: May 30, 2026 12:49:11 PM IST

साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने रचा इतिहास.
साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने रचा इतिहास.


आईपीएल 2026 के दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस के सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया. राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 167 रन की रिकॉर्ड साझेदारी की और अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई.  इस साझेदारी के साथ साई सुदर्शन और शुभमन गिल मेंस टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतकीय साझेदारियां करने वाली जोड़ी बन गए हैं.
दोनों ने अब तक 11 शतकीय साझेदारियां की हैं. इस उपलब्धि के साथ उन्होंने क्रिस गेल और विराट कोहली की जोड़ी को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 10 शतकीय साझेदारियां की थीं. साई सुदर्शन और शुभमन गिल पिछले कुछ वर्षों से गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी की सबसे मजबूत कड़ी रहे हैं. राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया. हालांकि साई सुदर्शन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हिट-विकेट होकर आउट हो गए, लेकिन तब तक टीम जीत की ओर बढ़ चुकी थी.
8वीं बार 100 रन से ज्यादा की ओपनिंग पार्टनरशिप
यह दोनों बल्लेबाजों की आठवीं 100 रन से अधिक की ओपनिंग साझेदारी थी, जो मेंस टी20 क्रिकेट में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा है. इस मामले में उन्होंने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की जोड़ी की बराबरी कर ली है. शुभमन गिल और साई सुदर्शन की 167 रन की साझेदारी आईपीएल प्लेऑफ इतिहास में किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी बन गई है. इससे पहले यह रिकॉर्ड चेन्नई सुपर किंग्स के माइकल हसी और मुरली विजय के नाम था, जिन्होंने आईपीएल 2011 के फाइनल में 159 रन जोड़े थे.
गुजरात ने फाइनल में बनाई जगह
215 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया. शुभमन गिल ने केवल 53 गेंदों में 104 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 15 चौके और तीन छक्के शामिल थे. उनकी इस विस्फोटक पारी की बदौलत गुजरात टाइटंस ने 219/3 का स्कोर बनाकर 19वें ओवर में ही जीत दर्ज कर ली और आईपीएल 2026 के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली.

Tags: SHUBMAN GILL
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