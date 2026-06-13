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15 मिनट में दे दिया प्रेडिक्शन, श्रेयस अय्यर करेगा भारत की कप्तानी, दिग्गज की भविष्यवाणी सच

नेस वाडिया ने खुलासा किया कि उन्होंने श्रेयस अय्यर को पहली मुलाकात में ही भविष्य का भारतीय कप्तान बताया था. जानिए पंजाब किंग्स के सह-मालिक ने श्रेयस की कप्तानी, क्रिकेटिंग समझ और नेतृत्व क्षमता को लेकर क्या कहा.

By: Satyam Sengar | Published: June 13, 2026 12:58:16 PM IST

श्रेयस अय्यर को लेकर पहले ही कर दिया था प्रेडिक्शन.
श्रेयस अय्यर को लेकर पहले ही कर दिया था प्रेडिक्शन.


भारतीय टी20 टीम के कप्तान बनने से काफी पहले ही पंजाब किंग्स के सह-मालिक नेस वाडिया ने श्रेयस अय्यर में भविष्य का भारतीय कप्तान देख लिया था. हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में वाडिया ने बताया कि उन्होंने श्रेयस से पहली मुलाकात के दौरान ही यह बात कह दी थी, जिस पर बल्लेबाज खुद हैरान रह गए थे.

पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2024 के मेगा ऑक्शन में श्रेयस अय्यर को 26.75 करोड़ रुपये में खरीदा था. इसके बाद आईपीएल 2025 सीजन से पहले धर्मशाला में आयोजित टीम कैंप से पहले दोनों की पहली आमने-सामने मुलाकात हुई. वाडिया ने बताया कि वे श्रेयस से पहले फोन पर बात कर चुके थे, लेकिन उनसे व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं मिले थे.

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15 मिनट में कर दिया प्रेडिक्ट

उनके अनुसार, मुलाकात के सिर्फ 15 मिनट बाद ही उन्होंने श्रेयस से कहा था कि एक दिन वह भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे. यह सुनकर श्रेयस मुस्कुरा दिए और विनम्रता से इस बात को टालने की कोशिश की. नेस वाडिया का मानना है कि श्रेयस अय्यर की सबसे बड़ी ताकत उनका शांत स्वभाव, सादगी और खेल को समझने की क्षमता है. उन्होंने कहा कि मैदान के बाहर श्रेयस बेहद सरल और जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं, लेकिन मैदान पर आते ही एक शानदार नेता में बदल जाते हैं.

वाडिया ने और क्या कहा?

वाडिया ने कहा कि श्रेयस के पास बेहतरीन क्रिकेटिंग दिमाग है और वह कई वर्षों से कप्तानी करते आ रहे हैं. यही कारण है कि उन्हें शुरुआत से ही भरोसा था कि वह भारतीय क्रिकेट की अगुआई करने की क्षमता रखते हैं. श्रेयस अय्यर ने पंजाब किंग्स की कप्तानी संभालते हुए टीम को आईपीएल इतिहास के दूसरे फाइनल तक पहुंचाया. यह 2014 के बाद टीम का पहला फाइनल था. हालांकि आईपीएल 2026 में टीम शानदार शुरुआत के बावजूद सिर्फ एक अंक से प्लेऑफ में जगह बनाने से चूक गई.

Tags: Shreyas Iyer
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