15 मिनट में दे दिया प्रेडिक्शन, श्रेयस अय्यर करेगा भारत की कप्तानी, दिग्गज की भविष्यवाणी सच

15 मिनट में कर दिया प्रेडिक्ट

उनके अनुसार, मुलाकात के सिर्फ 15 मिनट बाद ही उन्होंने श्रेयस से कहा था कि एक दिन वह भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे. यह सुनकर श्रेयस मुस्कुरा दिए और विनम्रता से इस बात को टालने की कोशिश की. नेस वाडिया का मानना है कि श्रेयस अय्यर की सबसे बड़ी ताकत उनका शांत स्वभाव, सादगी और खेल को समझने की क्षमता है. उन्होंने कहा कि मैदान के बाहर श्रेयस बेहद सरल और जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं, लेकिन मैदान पर आते ही एक शानदार नेता में बदल जाते हैं.

वाडिया ने और क्या कहा?

वाडिया ने कहा कि श्रेयस के पास बेहतरीन क्रिकेटिंग दिमाग है और वह कई वर्षों से कप्तानी करते आ रहे हैं. यही कारण है कि उन्हें शुरुआत से ही भरोसा था कि वह भारतीय क्रिकेट की अगुआई करने की क्षमता रखते हैं. श्रेयस अय्यर ने पंजाब किंग्स की कप्तानी संभालते हुए टीम को आईपीएल इतिहास के दूसरे फाइनल तक पहुंचाया. यह 2014 के बाद टीम का पहला फाइनल था. हालांकि आईपीएल 2026 में टीम शानदार शुरुआत के बावजूद सिर्फ एक अंक से प्लेऑफ में जगह बनाने से चूक गई.