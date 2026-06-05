मौत से मुकाबला, ICU में महीनों चला इलाज, फिर लंबी रिकवरी…टीम इंडिया से हुए थे बाहर, अब कप्तान बनेंगे श्रेयस अय्यर!

अय्यर ने नहीं हारी थी हिम्मत
इसके बाद वह टीम इंडिया से भी कुछ दिन के लिए बाहर हो गए थे. उस दौरान भारतीय फैंस के बीच चिंता का माहौल था. अच्छी बात यह रही कि डॉक्टरों ने समय रहते इलाज किया और उन्हें सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी. अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद असली चुनौती शुरू हुई. चोट की वजह से उनका वजन काफी कम हो गया था और शरीर पहले जैसा मजबूत नहीं रहा था. लेकिन अय्यर ने हिम्मत नहीं हारी. रिकवरी के दौरान उन्होंने लगातार मेहनत की. फिटनेस पर काम किया, खुद को मजबूत रखा और मैदान पर वापसी के इरादे को जिंदा रखा. कई खिलाड़ियों का आत्मविश्वास ऐसी चोटों के बाद डगमगा जाता है, लेकिन अय्यर ने हर मुश्किल का डटकर सामना किया.