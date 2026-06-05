मौत से मुकाबला, ICU में महीनों चला इलाज, फिर लंबी रिकवरी…टीम इंडिया से हुए थे बाहर, अब कप्तान बनेंगे श्रेयस अय्यर!

Shreyas Iyer: अब वो दिन दूर नहीं जब टीम इंडिया को एक नया टी20 कप्तान मिलेगा. श्रेयस अय्यर कप्तानी की रेस में सबसे आगे हैं. कुछ प्लेयर्स की जिंदगी मैदान के बाहर भी ऐसी कहानियां लिखती है जो लोगों को प्रेरित करती हैं. अब वो दिन दूर नहीं जब टीम इंडिया को एक नया टी20 कप्तान मिलेगा. श्रेयस अय्यर कप्तानी की रेस में सबसे आगे हैं. कुछ प्लेयर्स की जिंदगी मैदान के बाहर भी ऐसी कहानियां लिखती है जो लोगों को प्रेरित करती हैं. श्रेयस अय्यर का सफर भी कुछ ऐसा ही रहा है. एक वक्त ऐसा था जब चोट के बाद उनकी सेहत को लेकर चिंता बढ़ गई थी और वह लगातार मौत से लड़ रहे थे. लेकिन आज वही खिलाड़ी भारतीय टी20 टीम की कप्तानी के सबसे मजबूत दावेदारों में गिना जा रहा हैं.

25 अक्टूबर 2025 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में खेले गए वनडे मैच में श्रेयस अय्यर ने एक शानदार डाइव लगाकर मुश्किल कैच पकड़ा. दर्शकों ने उनकी फुर्ती की खूब तारीफ की, लेकिन इस कोशिश में उन्हें गंभीर चोट लग गई. डाइव के दौरान उनकी पसलियों के पास चोट लगी, जिससे उनके स्पलीन में गहरा कट आ गया और अंदर ही खून बहना शुरू हो गया. हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया और कुछ समय के लिए आईसीयू में भी रखना पड़ा.

अय्यर ने नहीं हारी थी हिम्मत

इसके बाद वह टीम इंडिया से भी कुछ दिन के लिए बाहर हो गए थे. उस दौरान भारतीय फैंस के बीच चिंता का माहौल था. अच्छी बात यह रही कि डॉक्टरों ने समय रहते इलाज किया और उन्हें सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी. अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद असली चुनौती शुरू हुई. चोट की वजह से उनका वजन काफी कम हो गया था और शरीर पहले जैसा मजबूत नहीं रहा था. लेकिन अय्यर ने हिम्मत नहीं हारी. रिकवरी के दौरान उन्होंने लगातार मेहनत की. फिटनेस पर काम किया, खुद को मजबूत रखा और मैदान पर वापसी के इरादे को जिंदा रखा. कई खिलाड़ियों का आत्मविश्वास ऐसी चोटों के बाद डगमगा जाता है, लेकिन अय्यर ने हर मुश्किल का डटकर सामना किया.

अब कप्तानी की रेस में सबसे आगे

वापसी के बाद श्रेयस अय्यर ने सिर्फ बल्ले से ही नहीं, बल्कि अपनी कप्तानी से भी सबका ध्यान खींचा. आईपीएल में उनकी लीडरशिप और दबाव में सही फैसले लेने की क्षमता ने उन्हें अलग पहचान दिलाई. साल 2024 में उन्होंने आईपीएल फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स को चैंपियन बनाया, इसके बाद साल 2025 में पंजाब किंग्स को फाइनल तक पहुंचाया. आईपीएल 2026 में भी उनकी कप्तानी अच्छी रही लेकिन टीम को फाइनल तक नहीं पहुंचा सके. यही वजह है कि उन्हें भविष्य में भारतीय टी20 टीम की कप्तानी का बड़ा दावेदार माना जा रहा है और वह कप्तान बनने के बेहद करीब हैं.