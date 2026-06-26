IND vs IRE: ‘जो हुआ उसे हम…’, हार के बाद भड़के श्रेयस अय्यर, जानें किस पर डाली हार की जिम्मेदारी

IND vs IRE: आयरिश क्रिकेट टीम ने शुक्रवार को इतिहास रच दिया. आयरलैंड ने बेलफ़ास्ट में खेले गए पहले T20I मैच में भारत को 34 रन से हरा दिया. यह भारत के ख़िलाफ़ आयरलैंड की पहली T20I जीत है. श्रेयस अय्यर की कप्तानी की शुरुआत भी खराब रही, उन्हें पहले ही मैच में हार का सामना करना पड़ा. अय्यर ने मैच के बाद अपना गुस्सा ज़ाहिर किया और अगले मैच के लिए अपने प्लान भी बताए.

भारतीय कप्तान जिन्होंने अपना पहला T20I मैच गंवाया

विराट कोहली बनाम इंग्लैंड, कानपुर 2017

ऋषभ पंत बनाम साउथ अफ्रीका, दिल्ली 2022

शुभमन गिल बनाम जिम्बाब्वे, हरारे 2024

श्रेयस अय्यर बनाम आयरलैंड, बेलफास्ट 2026

गेंदबाज अच्छी बॉलिंग कर रहे थे

भारत की बॉलिंग और आखिर में मैच हारने पर, अय्यर ने कहा, “मुझे लगता है कि गेंदबाज शुरुआत में अच्छी बॉलिंग कर रहे थे. उन्हें लैटरल मूवमेंट मिल रहा था और कुछ विकेट भी मिले. हमें शानदार शुरुआत मिली, लेकिन बीच में हम अपने प्लान को ठीक से लागू नहीं कर पाए. हमने उन्हें सीधे मैदान में खेलने दिया, जहां हमें पता था कि बाउंड्री छोटी हैं. हमें जिस तरह की शुरुआत मिली, उसे देखते हुए 140 का स्कोर बहुत अच्छा होता. फिर भी, यहां का अनुभव बहुत अच्छा था. हमें इन हालात में खेलने का मौका मिला और पिच के बारे में अच्छी जानकारी मिली. एक कप्तान के तौर पर यह शानदार शुरुआत थी.”

भारत लंबे ब्रेक के बाद लौटा. लंबे ब्रेक के बाद मोमेंटम खोने और अगले मैच से पहले फोकस की ज़रूरत के बारे में अय्यर ने कहा, “जो हुआ हम भूल जाएंगे. हमने इस मैच से पक्का बहुत कुछ सीखा है, और हम अगले मैच में पूरी ताकत से वापसी करने की कोशिश करेंगे.”

दुबे की तारीफ़ की

हर्षित राणा और शिवम दुबे की बॉलिंग के बारे में भारतीय कप्तान ने कहा, “शुरुआत में उन्हें सपोर्ट मिल रहा था, और शिवम ने पहले भी ज़रूरी ओवर किए हैं. इसलिए मैं हमेशा उन पर भरोसा करता हूं, और मैंने उनके साथ डोमेस्टिक क्रिकेट खेला है. मुझे उनकी ताकत और कमज़ोरियां पता हैं. हर्षित राणा ने शानदार बॉलिंग की. चोट से उबरने के बाद इस लेवल पर खेलना और ऐसा स्किल दिखाना वाकई कमाल का है.”

चीज़ों को हल्के में नहीं ले सकते

हार के बाद टीम को दिए अपने मैसेज के बारे में अय्यर ने कहा, “मुझे लगता है कि आप किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं ले सकते. आप बस मैदान में जाकर मैच नहीं जीत सकते. आपको कड़ी मेहनत करनी होगी और यह पक्का करना होगा कि आप पूरी तरह से उस पल में मौजूद रहें. जैसा कि मैंने पहले कहा, आपको आज में रहना होगा, और अगर आपको विरोधी टीम पर दबाव डालने का मौका मिलता है, तो आपको उसका पूरा फ़ायदा उठाना होगा. कभी भी किसी भी पल या स्थिति को हल्के में न लें. हम अगले मैच का इंतज़ार कर रहे हैं.”