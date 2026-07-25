‘दुर्भाग्य से हमारा…’, जीत के बाद क्या बोले श्रेयस अय्यर? भारतीय कप्तान की बात सुन दंग रह गया हर शख्स

IND VS ZIM: जिम्बाब्वे के खिलाफ 90 रन की जीत के बाद, भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा कि तेज गेंदबाज प्रिंस यादव के चोटिल होने की वजह से रविवार को तीसरे और आखिरी T20I में टीम को कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं. यादव अपने दूसरे ओवर की दूसरी गेंद फेंकते समय हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण मैदान से बाहर चले गए. चोटिल होने से पहले उन्होंने दो विकेट लिए थे.

सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त

दूसरे टी20I में, भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 219 रन बनाए. जवाब में मेजबान जिम्बाब्वे 17.5 ओवर में सिर्फ 129 रन ही बना सका. भारत के लिए ईशान किशन ने 81 और तिलक वर्मा ने नाबाद 60 रन बनाए. इस जीत के साथ, टीम इंडिया ने तीन मैचों की टी20I सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है.

श्रेयस अय्यर ने दूसरे T20 में भारत की जीत के बाद कहा, “दुर्भाग्य से, हमारा एक खिलाड़ी चोटिल है, इसलिए हम कल (रविवार) के मैच के लिए टीम में कुछ बदलाव देख सकते हैं.”

इशान और तिलक ने की शानदार बैटिंग

अय्यर ने आगे कहा, “इशान और तिलक ने शानदार बैटिंग की. मुझे लगा था कि इस विकेट पर 180 से 200 का स्कोर मुकाबला वाला होगा, लेकिन हमने 220 रन बनाए, जो टीम के लिए बोनस साबित हुआ. मैदान पर हमारा यही रवैया होना चाहिए. आज में रहना और अपने प्लान को अच्छे से लागू करना सबसे ज़रूरी बात है.”

युवा टीम के निडर रवैये के बारे में अय्यर ने कहा, “हां, खेल के प्रति हमें यही रवैया अपनाना चाहिए. मुझे लगता है कि यह सब रवैये पर निर्भर करता है. पिछली कामयाबियों पर ज़्यादा ध्यान न दें. आगे बढ़ते रहें, और सबसे ज़रूरी बात, आज पर ध्यान दें. आपको मिलने वाले हर मौके का पूरा फ़ायदा उठाना होगा. कल एक और मौका है, इसलिए हम इसका इंतज़ार कर रहे हैं.”