IND vs AFG: जो काम धोनी, विराट, रोहित नहीं कर सके, वह करने के करीब श्रेयस अय्यर, पहले वनडे में रचेंगे इतिहास

भारतीय टी20 टीम के नए कप्तान श्रेयस अय्यर के पास अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे मैच में बड़ा रिकॉर्ड बनाने का शानदार मौका होगा. भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 13 जून को धर्मशाला स्थित हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (एचपीसीए) स्टेडियम में खेला जाएगा. 31 साल के मुंबई के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को हाल ही में सूर्यकुमार यादव की जगह भारत की टी20 टीम का कप्तान बनाया गया है.

वह वनडे टीम के उपकप्तान भी हैं और अफगानिस्तान के खिलाफ पहले मुकाबले में नंबर चार पर बल्लेबाजी करते नजर आ सकते हैं. श्रेयस अय्यर इस समय अपने वनडे करियर के 3000 रन पूरे करने के बेहद करीब हैं. उन्हें इस उपलब्धि तक पहुंचने के लिए सिर्फ 23 रन की जरूरत है. अगर वह यह आंकड़ा हासिल कर लेते हैं तो सबसे कम पारियों में 3000 वनडे रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे. फिलहाल यह रिकॉर्ड पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज शिखर धवन के नाम है, जिन्होंने 72 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की थी.

शुभमन गिल के पास भी रिकॉर्ड बनाने का मौका

भारतीय वनडे कप्तान शुभमन गिल भी इस मुकाबले में एक खास उपलब्धि हासिल कर सकते हैं. पंजाब के इस स्टार बल्लेबाज को 3000 वनडे रन पूरे करने के लिए 47 रन की जरूरत है. गिल अब तक 61 वनडे मैचों की 61 पारियों में 2953 रन बना चुके हैं. ऐसे में वह भी इस रिकॉर्ड की दौड़ में बने हुए हैं. वनडे क्रिकेट में सबसे कम पारियों में 3000 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज हाशिम अमला के नाम दर्ज है. अमला ने केवल 57 पारियों में यह मुकाम हासिल किया था.

3000 वनडे रन तक सबसे तेज पहुंचने वाले भारतीय बल्लेबाज

भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो शिखर धवन 72 पारियों में 3000 रन बनाकर इस सूची में शीर्ष पर हैं. उनके बाद विराट कोहली ने 75 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की थी. केएल राहुल ने 78 पारियों, नवजोत सिंह सिद्धू ने 79 पारियों, सौरव गांगुली ने 82 पारियों और गौतम गंभीर ने 87 पारियों में 3000 वनडे रन पूरे किए थे.