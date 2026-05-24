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IPL 2026: श्रेयस अय्यर ने रचा इतिहास, शतक जड़ सहवाग-विराट-सैमसन की लिस्ट में हुए शामिल

श्रेयस अय्यर ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ नाबाद 101 रन बनाकर आईपीएल इतिहास में बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया. पंजाब किंग्स के कप्तान ने टी20 क्रिकेट में 7000 रन भी पूरे किए और टीम की प्लेऑफ उम्मीदों को जिंदा रखा.

By: Satyam Sengar | Published: May 24, 2026 2:42:05 PM IST

पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने रचा इतिहास.
पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने रचा इतिहास.


Shreyas Iyer IPL 2026: श्रेयस अय्यर ने आईपीएल 2026 (IPL 2026) में इतिहास रच दिया. पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर रन चेज के दौरान शतक लगाने वाले आईपीएल इतिहास के चौथे कप्तान बन गए हैं. उन्होंने यह खास उपलब्धि लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ अहम मुकाबले में हासिल की. श्रेयस अय्यर ने 51 गेंदों में नाबाद 101 रन की शानदार पारी खेली. उनकी इस पारी में 11 चौके और पांच छक्के शामिल रहे.

उन्होंने लगभग 198 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की और टीम को यादगार जीत दिलाई. इस शतक के साथ अय्यर ने वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली और संजू सैमसन जैसे दिग्गज खिलाड़ियों की खास सूची में जगह बना ली. इसके अलावा श्रेयस अय्यर पंजाब किंग्स के लिए आईपीएल शतक लगाने वाले तीसरे कप्तान भी बन गए. उनसे पहले केएल राहुल और एडम गिलक्रिस्ट यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं.

श्रेयस अय्यर ने पूरे किए 7000 टी20 रन

इस मुकाबले के दौरान श्रेयस अय्यर ने टी20 क्रिकेट में अपने 7000 रन भी पूरे कर लिए. उन्होंने अब तक 254 टी20 मैचों में 7076 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका औसत 35 से अधिक और स्ट्राइक रेट 135 से ज्यादा रहा है. उनके नाम चार शतक और 48 अर्धशतक भी दर्ज हैं. आईपीएल 2026 में भी अय्यर शानदार फॉर्म में दिखाई दिए हैं. उन्होंने 13 पारियों में 498 रन बनाए हैं. इस सीजन में उनका औसत 55.33 और स्ट्राइक रेट 168.01 का रहा है.

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पंजाब किंग्स की प्लेऑफ उम्मीदें बरकरार

मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने 196 रन बनाए. टीम के लिए जॉश इंग्लिस, आयुष बदोनी और अब्दुल समद ने अहम पारियां खेलीं. पंजाब की ओर से युजवेंद्र चहल और मार्को यानसन ने शानदार गेंदबाजी की. लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रेयस अय्यर और प्रभसिमरन सिंह ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए टीम को सात विकेट से जीत दिलाई. इस जीत के साथ पंजाब किंग्स की प्लेऑफ की उम्मीदें अभी भी कायम हैं.

Tags: Shreyas Iyer
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