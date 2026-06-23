आयरलैंड, इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया रवाना, वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा मौका? विराट की होगी वापसी

आने वाले सालोंं में 2028 लॉस एंजेलिस ओलंपिक और अगले टी20 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है. इस दौरे का सबसे बड़ा आकर्षण युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी हैं. महज 15 साल और 71 दिन की उम्र में उन्होंने भारतीय मेंस टीम में जगह बनाकर इतिहास रच दिया है. इसके साथ ही उन्होंने सचिन तेंदुलकर का 36 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया. वहीं, तेज गेंदबाज प्रिंस यादव को भी शानदार आईपीएल 2026 प्रदर्शन के बाद पहली बार भारतीय टीम में मौका मिला है.
कई खिलाड़ियों की हुई वापसी
भारतीय टीम में कुछ खिलाड़ियों की वापसी भी हुई है. तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हर्षित राणा घुटने की सर्जरी से उबरने के बाद टीम में लौटे हैं. वहीं लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को भी फिर से राष्ट्रीय टीम में शामिल किया गया है. दूसरी ओर, अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज चोट के कारण दौरे से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में शामिल किया गया है.