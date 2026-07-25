IND vs ZIM: जीत के साथ टीम इंडिया को तगड़ा झटका, तेज गेंदबाज तीसरे टी20 से बाहर, बीच मैदान में लगी चोट

India vs Zimbabwe: भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है. हालांकि तीसरे और आखिरी मुकाबले से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है. तेज गेंदबाज प्रिंस यादव दूसरे टी20 मैच के दौरान हैमस्ट्रिंग में चोट लगने के कारण मैदान से बाहर चले गए. इसके बाद भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने संकेत दिए कि अंतिम मुकाबले में टीम की प्लेइंग इलेवन में बदलाव देखने को मिल सकता है.

दूसरे टी20 में प्रिंस यादव अपने दूसरे ओवर की दूसरी गेंद डालते समय रन-अप के बीच में ही चोटिल हो गए. उन्होंने हैमस्ट्रिंग पकड़ ली और मैदान छोड़ना पड़ा. खास बात यह है कि प्रिंस यादव को पहले हर्षित राणा की जगह टीम में शामिल किया गया था, जो इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में चोटिल हो गए थे. अब देखना होगा कि प्रिंस जल्द फिट होते हैं या उन्हें भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैबिलिटेशन के लिए भेजा जाता है.

श्रेयस अय्यर ने बदलाव के दिए संकेत

मैच के बाद प्रस्तुति समारोह में श्रेयस अय्यर ने कहा कि टीम का एक खिलाड़ी चोटिल हो गया है, इसलिए अगले मुकाबले में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि टीम परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की कोशिश करेगी. भारत ने पहले ही सीरीज अपने नाम कर ली है, इसलिए बेंच पर बैठे खिलाड़ियों को मौका मिलने की संभावना भी बढ़ गई है.

ईशान किशन और तिलक वर्मा की जमकर हुई तारीफ

भारत ने दूसरे टी20 में ईशान किशन के 81 और तिलक वर्मा के नाबाद 60 रन की बदौलत 20 ओवर में 219/5 का विशाल स्कोर बनाया. जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 129 रन पर सिमट गई और भारत ने 90 रन से शानदार जीत दर्ज की. श्रेयस अय्यर ने कहा कि उन्हें 180 से 200 रन का स्कोर अच्छा लग रहा था, लेकिन बल्लेबाजों ने 220 के करीब पहुंचकर मैच पूरी तरह भारत के पक्ष में कर दिया. वहीं ईशान किशन ने बताया कि पिच बल्लेबाजी के लिए आसान नहीं थी, क्योंकि कुछ गेंदें असमान उछाल ले रही थीं. ऐसे में साझेदारी बनाना जीत की सबसे बड़ी कुंजी साबित हुआ.