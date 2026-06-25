Home > क्रिकेट > श्रेयस अय्यर ने बदला बायो, लिखा- 25.12.2025… कप्तान के लिए क्यों खास है ये तारीख? करोड़ों लोगों को नहीं पता

श्रेयस अय्यर ने बदला बायो, लिखा- 25.12.2025… कप्तान के लिए क्यों खास है ये तारीख? करोड़ों लोगों को नहीं पता

आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले श्रेयस अय्यर ने अपने बायो में एक तारीख लिखी है जिसने फैंस को भी यह सोचने पर मजबूर दिया है कि इसका मतलब क्या है. अगर आप भी नहीं जानते हैं इसका मतलब तो आइए समझते हैं.

By: Satyam Sengar | Published: June 25, 2026 4:46:55 PM IST

श्रेयस अय्यर ने बदला इंस्टाग्राम बायो.
श्रेयस अय्यर ने बदला इंस्टाग्राम बायो.


भारतीय टीम 26 जून से आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज की शुरुआत करने वाली है. टीम इंडिया की कमान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) के हाथों में होगी. आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले श्रेयस अय्यर ने अपना इंस्टा बायो बदल दिया है. श्रेयस अय्यर ने अब अपने बायो में एक तारीख लिखी है जिसने फैंस को भी यह सोचने पर मजबूर दिया है कि इसका मतलब क्या है. अगर आप भी नहीं जानते हैं इसका मतलब तो आइए समझते हैं.
दरअसल, श्रेयस अय्यर ने अपने बायो को बदलकर अब लिखा है, दूसरा डेट ऑफ बर्थ- 25.12.2025 कई फैंस को यह समझ में नहीं आ रहा है कि ये आखिर क्या है. आइए आपको बताते हैं. दरअसल, पिछले साल अक्टूबर के महीने में अय्यर को इंजरी हुई थी. वह मौत के मुंह से बाहर आ गए थे और दोबारा बल्ला थामने के काबिल हुए थे. इंजरी से ठीक होने के बाद श्रेयस अय्यर ने 25 दिसंबर 2025 को ही दोबारा बल्ला थामा था. इसलिए अय्यर अपने लिए इसे दूसरा डेट ऑफ बर्थ बताते हैं.

आयरलैंड की वापसी

मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन भारत तीन साल बाद आयरलैंड की धरती पर वापसी कर रहा है. टीम इंडिया इस सीरीज में जीत की सबसे बड़ी दावेदार के रूप में उतरेगी, लेकिन मुकाबले की सबसे ज्यादा चर्चा युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को लेकर है. अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और शानदार स्ट्रोकप्ले से इस युवा खिलाड़ी ने क्रिकेट फैंस और दिग्गजों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. भारत का टी20 इंटरनेशनल में आयरलैंड के खिलाफ रिकॉर्ड बेहद मजबूत रहा है.

भारत आयरलैंड में कौन आगे?

दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए मुकाबलों में भारत ने 8-0 की अजेय बढ़त बना रखी है. दोनों टीमों की पिछली भिड़ंत 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में हुई थी, जहां भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया था. अब जब भारत 2007 के बाद पहली बार स्टॉर्मोंट में किसी इंटरनेशनल मुकाबले के लिए उतरेगा, तो टीम की नजरें अपनी शानदार लय को बरकरार रखने पर होंगी. भारतीय टीम ने इस साल टी20 फॉर्मेट में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किया है और 12 जीत के साथ अपना दबदबा कायम रखा है. 

Tags: Shreyas Iyer
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